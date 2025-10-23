Desapareció Lourdes Fernández, de Bandana

Su madre perdió contacto con la cantante el 4 de octubre. La Policía fue a su casa, pero su expareja aseguró que ella ya no vivía allí.

La Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió este miércoles por la noche una denuncia de la madre de la cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, de quien perdió el contacto el 4 de octubre último.

La presentación fue realizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, ampliaron las fuentes a Infobae.

Personal de esa comisaría acudió al domicilio, en el barrio de Palermo, donde fue atendido por un hombre que dijo que ya no era pareja de la Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47, subrogado por Javier Sánchez Sarmiento, Secretaría 136, de Juan Pablo Strifezza, ordenó una consigna en el lugar.