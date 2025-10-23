La sucursal de Autofarma bajó sus persianas de manera inesperada este miércoles. El personal admitió que había problemas económicos.

Cerró una reconocida farmacia y dejó sin empleo a todas sus trabajadoras

La sucursal de Autofarma –San Martín al 700-cerró sus puertas de forma sorpresiva este miércoles, dejando sin trabajo a todas sus empleadas. La medida generó desconcierto entre las trabajadoras, aunque algunas admitieron que la situación venía siendo previsible ante las dificultades que atravesaba la empresa.

“Ya lo veíamos venir”, comentó una de las empleadas mientras atendía a los últimos clientes y entregaba los medicamentos que quedaban en stock.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial sobre los motivos del cierre, aunque trascendió que la decisión estaría vinculada a problemas económicos y a la falta de inversión en el local, según publica el portal El Comodorense.

Pese al cierre, el personal informó que los clientes que necesiten retirar medicamentos podrán hacerlo tocando el timbre en la entrada de la sucursal.