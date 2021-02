Una atleta sufrió una grave infección por el uso de la copa menstrual

Paloma Giordano, la integrante de la Selección Argentina de esquí acuático de tan sólo 18 años, reveló en sus redes que debió ser operada de urgencia por una infección en una de sus trompas de Falopio, derivada de una bacteria que podría haber tenido relación con el uso de la copa menstrual.

La copa menstrual es un recipiente reutilizable que se inserta en la vagina durante la menstruación para depositar el flujo menstrual. A diferencia de los tampones, que también se usan internamente, la copa menstrual no absorbe la sangre sino que queda contenida en el interior de la copa hasta que se extrae y se desecha el líquido.

“Mi infección por uso de la copita”, fue el título de su historia que contó a través de sus redes sociales. “Acá les cuento cómo fue mi internación y cirugía por una bacteria que me agarró por el uso de la copita. Ayúdenme a difundir, para que mi historia le llegue a todas esas chicas que la utilizan y puedan estar atentas a los síntomas. Gracias a todas las personas que estuvieron a mi lado, ahora con mucha fuerza para que no se vuelva a reproducir esta bacteria. Besos y gracias a todos! Paloma”, indica en la presentación de su caso.

En su video, la joven confesó que todo comenzó luego de que su periodo menstrual finalizara. En ese momento, sintió fuerte dolores en la zona de los ovarios. “El jueves empecé con un dolor súper intenso, además tenía hinchada y súper dura la panza. Yo me desperté a las 6 con estos dolores, por lo que me tomé unos medicamentos para que se me pasará el dolor”, señaló.

Dado que ella volvió a tomar medicamentos para tratar el dolor, pudo pasar la noche con normalidad, pero en la madrugada volvió el sufrimiento. Para ese entonces su madre decidió llevarla al hospital, en donde quedó internada.

Luego de una serie de estudios, los cuales revelaron que tenía elevados los glóbulos blancos, a la joven le informaron que tenía una peritonitis localizada, luego de que una de sus trompas de Falopio comenzará a expulsar pus.

“Me ingresó una bacteria por la vagina… la bacteria ascendió y creció en la trompa de Falopio, y después la terminó perforando. Me limpiaron la trompa pero aún no saben si me la van a sacar porque esto puede hacer reacción a los 4 o cinco días”, explicó la joven sobre su caso y siguió diciendo: “Los médicos me consultaron si esto podía haber sido por una bacteria de transmisión sexual, lo cual no es posible porque hace mucho tiempo que no estoy con nadie, por lo cual todo deriva en la copa menstrual. Y esto me duele un montón porque yo la usaba mucho y me parecía súper práctica”.

En este sentido, Paloma reveló que su caso es único ya que pocas veces se da una infección por el uso de la copa. “Yo siempre limpiaba y guardaba como corresponde la copita… Esto me pasó a mí y no significa que otras chicas no la puedan usar porque capaz yo estaba con las defensas bajas”, continuó.

Por último, y dada la gravedad de su cuadro, la atleta aclaró que su caso podría haber terminado de peor forma, ya que la pus se podría haber dispersado por su abdomen, generando una infección en todo su interior.