Una ex Leona apuntó contra el Coco Basile por el episodio con Sofi Martínez

En la previa del partido despedida de Juan Román Riquelme, hubo un cruce entre Alfio Basile y la periodista Sofía Martínez que generó bastantes comentarios en las redes sociales. En este sentido, la exleona Sofía Maccari criticó el accionar del Coco.

“No me parece nada agradable el trato para con Sofi Martínez. El tono despectivo y muy desubicado”, publicó Maccari en su cuenta de Twitter y citó el video del incómodo momento entre el exentrenador de la Selección argentina y la periodista.

Este comentario le valió a la exjugadora de hockey muchísimas respuestas de parte de sus seguidores: algunos le manifestaron estar de acuerdo con su análisis, mientras que otros respaldaron a Basile. Maccari sostuvo su postura y tuvo varios idas y vueltas con los tuiteros. Sin embargo, luego de varias horas, borró el tuit.

En el programa de radio Perros de la Calle, Sofía Martinez explicó que la idea del canal "era entrar a los dos vestuarios" durante la previa, y que ella estaba encargada del de Argentina, mientras que Tití Fernández entraría al de Boca.

"A mí me vinieron a buscar y me dijeron 'ya está para entrar al de la Selección' porque obviamente se están cambiando. Nos vinieron a buscar, la seguridad me dijo que todo estaba ok. Y bueno, la cuestión que me dieron aire y yo arranqué un poquito antes en el hall. Cuando voy a entrar, salta el Coco Basile, que estaba sentado ahí en uno de los asientos, y me dice 'no podés estar acá, salí'", detalló Martínez.

"Te juro que yo en ese momento sentí que me lo decía en joda. Al principio fue mi primera reacción. Yo no podía creer que me esté diciendo eso en serio. Porque estaba recontra chequeado que tenía que entrar", explicó la periodista.

Antes de finalizar, Sofía aclaró que todo quedó de la mejor manera: "Efectivamente él no sabía que iba a entrar. Y también es cierto que su concepción es de otros días y es para respetar. Él siente que una mujer no puede entrar a un vestuario de hombres. Creo que más allá de las formas, él tuvo una buena intención conmigo. Después hablamos y quedó todo perfecto, todo bien".