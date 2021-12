Una joven es víctima de su propio padre

Una joven de 21 años fue abusada desde chica por su padre de 40 años, de iniciales D.P., y la sigue acosando. El sujeto vive en Esquel y la víctima en su momento también se trasladó desde Río Pico con su madre y hermana, para estar en familia. En Cadena Tiempo Esquel, una mujer dio testimonio de la historia bajo el nombre de “Laura”. Repasó los episodios en cadena que sufrió la chica, de quien se hizo amiga en Esquel al encontrarse en la calle y ser del mismo pueblo.

Laura decidió involucrarse y relató que a la joven se la encontró un día en la calle. Se reconocieron e intercambiaron contactos. También se visitaron. Al conocer el ámbito en el que convivía la adolescente comprobó que “este tipo consumía mucho alcohol y se dirigía a ella siempre con maltrato, diciéndole ‘gorda’ por ejemplo”.

La joven fue a la casa de Laura y le pidió que active su celular y escuchara un audio de su padre porque no se animaba. “Ahí me enteré que la estaba abusando y fue tremendo porque es la primera vez que me toca atravesar una situación así”.

La denunciante aseguró que “es durísimo; pasé varias noches sin dormir”. Narró que a la chica “no sólo la abusaba, sino que la trataba como si fuera su mujer, la consideraba su esposa”.

Laura comentó que hay más de 30 audios que comprueban el abuso. La chica ahora está junto a su madre, hermana y abuela en Río Pico. “Me contó que una vez le dio una golpiza tan grande que se hizo pis encima. Él entraba al baño cuando ella se estaba bañando”.

RELATO DE UN HORROR

La denunciante se contactó con la familia materna de la víctima en Río Pico. “Me recibieron muy bien, su abuela lloraba porque no podía creer y hablando con la madre me di cuenta la manipulación que ejercía este hombre sobre ella y las dos hijas. A la más chica no la quería y a la madre la golpeaba, maltrataba y controlaba; tenía dominio de toda su casa”.

En Río Pico, cuando trascendió el caso, mucha gente se animó a manifestar que había sospechas de que D.P. era un abusador. “Pero me llama la atención que nadie haya hecho nada; pienso que hay una complicidad”. Se preguntó por qué callan tanta violencia, gente apuñalada todo el tiempo en aquel pueblo y “esto de los abusos sexuales, está muy tapado”.

La decidida denunciante dijo que un audio el hombre le dice que la quiere “tocar, besar y hacerle el amor”. El acusado está libre en Esquel. Laura lamentó que “la Justicia es muy lenta; el área de Género en Esquel funciona muy mal, y queda en evidencia en estos casos”.

Señaló que en Tribunales sólo se dispuso una perimetral, pero el abusador en ese marco le envió un audio en el que le manifestaba a la niña “en treinta días se termina esto y nos vamos a encontrar”. Y le advierte que le iba a “reventar la cabeza”. Laura denunció que P. amenaza de muerte a toda la familia. Por eso lo denunciaron en la Fiscalía de Esquel.

Se quejó por las trabas en Tribunales para denunciar porque primero hay que pasar por la Comisaría de la Mujer. “No me querían recibir la denuncia, pero estaba bastante alterada y me planté para pedir que me permitan hacerla”. No le querían tomar los audios, y “eso me llamó mucho la atención porque son pruebas reales”.

LOS QUE DEJAN HACER

Entre las medidas que se tomaron, llevaron a la jovencita y a su hermana a declarar en Cámara Gesell. “A mí me echaron porque a la niña le dijeron que si bien había amenazas de muerte, en Chubut no hay casos de femicidios con previo aviso y yo les respondí que eso es mentira”.

Según Laura, al Estado hay que hacerle saber que está funcionando mal y preguntó para qué se creó el área de Género en la Municipalidad si se pagan cuatro o cinco sueldos a “mujeres sentadas sacándose selfies todos los días. Parece un desfile de moda”.

“Fui quien denunció y no me ofrecieron ninguna protección, y las personas que están en el caso saben que me puede pasar cualquier cosa porque esa persona está suelta y sabe que yo intervine”. Incluso tomó conocimiento de que días atrás apuñaló a un familiar.

Laura consideró que muchas veces se culpa a la policía, que no tiene nada que ver, porque para actuar necesitan una orden judicial, y “los jueces no hacen nada”.

Mientras, la víctima está medicada para dormir. “Está encerrada en su casa avergonzada, cuando el que debería tener vergüenza es ese manipulador”. La chica recuerda abusos desde sus 12 años. Su madre “está destruida” y la hermana menor contó que no entendía por qué a ella el padre le pegaba y su hermana era la preferida. Laura dijo que la joven tiene miedo y hasta pensó en radicarse en otra provincia.

Graciela Avilés, presidenta del Consejo de la Mujer de Esquel, está impuesta del tema, y le valoró ser “muy eficiente; es una mujer que actúa”. En los próximos días marcharán a Tribunales junto al grupo feminista de la ciudad. Sería el 14 de diciembre y el objetivo es presionar a la Justicia para que agilice la pesquisa.