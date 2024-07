Una mujer integra el grupo de maquinistas en operativo invernal

Daiana Castro es una joven trabajadora de Vialidad Provincial que hace dos años comenzó a operar máquinas pesadas en las rutas santacruceñas.

Ahora, la emergencia climática que se iniciara a mediados de junio cubriendo de nieve casi el 70 % del territorio provincial, la puso a prueba para garantizar la transitabilidad en los caminos, siendo este un nuevo desafío profesional que le permitió sumar una gran experiencia laboral.

La FM Radio Energía, emisora de Rio Gallegos (94.7) le hizo una extensa entrevista que fue reproducida por los canales informativos de la Secretaría de Información Pública del gobierno provincial, la cual constituye un fuerte reconocimiento a la incursión de las referentes del género en ámbitos laborales que históricamente eran asignadas solo a los hombres.

En principio, Daiana contó cómo surgió la idea de ser parte de la gran familia vial , señalando que “esta es mi primera experiencia que tengo en Plan Invernal con la acumulación de tanta nieve, pero fue probando y mis compañeros me fueron brindando instrucciones basadas en su experiencia”.

Contó también que antes realizaba otras tareas operativas como ser conducir camiones y luego aprendió el manejo de máquinas retroexcavadoras y motoniveladoras, aclarando que ella no es la única mujer que las opera ya que hay otras compañeras que dentro de Vialidad Provincial en ese ámbito específico “pero no es tan frecuente verlas, probablemente porque aún se da poca difusión a la integración de la mujer”.

En otro pasaje de la entrevista describió que no tiene familiares viales, pero se fue incorporando a este ámbito ya que su padre era camionero y ello le fue despertando una pasión por trabajos operativos.

Es mamá de dos hijos: Thiago, que está por cumplir 18 años, y Marti de 15 y toda la familia la apoya en su labor. “Están contentos, siempre me esperan y estamos todo el tiempo en comunicación”

DAIANA2.jpeg

Al ser consultada como fue la reacción de la familia al enterarse que iba a operar máquinas pesadas y pasar largos días fuera del hogar, dijo que “al principio les pareció un poco raro, pero lo tomaron muy bien, me acompañan, me esperan. Acá estamos haciendo un régimen de 15 días por 15 días, así que son días largos”.

Luego relató que en su nueva función los “los primeros meses fueron complicados. Costó bastante e iba de sacrificio en sacrificio, pero es lo que yo decidí, es lo que hablé con mi familia que me apoya muchísimo, así por un lado estoy muy tranquila, y por el otro, siempre está ese recelo de dejar a los hijos”.

INVIERNO CRUEL

Es la primera vez que le toca estar en la base operativa de Güer Aike (zona sur), “y más allá de que yo sea mujer o no, este invierno fue bastante cruel para todos ya que nadie se lo esperaba así”.

Como parte de su experiencia, le tocó asistir a vehículos encajados en las rutas, como el caso de un camión en el paraje Cerritos, “pero nosotros mismos nos hemos encajado una madrugada y estuvimos horas y horas soportando las inclemencias del tiempo, Fue un día en el que salimos a las 9 de la mañana y volvimos al otro día a las 12 de la noche”.

“Con mis compañeros fuimos testigos de muchas situaciones difíciles y a veces curiosas. No pasó hace pocos días que nos encontramos con personas que querían ir a esquiar, que venían de otros lados y se encontraron con un complicado panorama en las rutas”.

“Muchos saben que hay nevadas pero igual entran a la ruta y recién se dan cuenta el desastre que deja la nieve. La realidad es esa, que la gente no se lo espera” describió.

Admitió que algunas personas cuestionaron que se autorice a una mujer a trabajar como maquinista en medio de temporales de nieve ya que generalmente es un hombre el que sale a las rutas en este tipo de adversidades “y los hijos quedan con la esposa”.

Al respecto dijo que “pareciera que no es muy normal porque no se ve mucho esto de que las mamás nos tengamos que ir a trabajar y encima hacer un trabajo operativo como el que a mí me corresponde. He escuchado todo tipo de comentarios, pero es lo que elegí y lo importante es que los hijos están bien y quedan al cuidado de la familia”.