El viernes 12 de septiembre a las 21:00, el Cine Teatro Español recibirá a dos generaciones del tango argentino en un concierto con orquesta en vivo. El repertorio recorrerá clásicos del género con arreglos especiales.

Una noche de tango con Ricardo "Chiqui" Pereyra y Martín de Caro

Este viernes 12 de septiembre, a las 21:00, el Cine Teatro Español de Comodoro Rivadavia será escenario de un encuentro imperdible para los amantes del tango.

Ricardo “Chiqui” Pereyra, una de las voces históricas del género, compartirá escenario con el artista local Martín de Caro en un espectáculo que reunirá tradición y presente.

Con dirección musical de Jorge Vignales —quien también se desempeñará en bajo—, la orquesta contará con la participación de Matías Feigin en piano y Joaquín Díaz Varela en bandoneón, músicos de reconocida trayectoria.

El repertorio incluirá tangos clásicos de todos los tiempos con arreglos especialmente preparados para la ocasión.

El cierre de la velada estará marcado por interpretaciones a dúo entre Pereyra y De Caro, prometiendo uno de los momentos más emotivos de la noche.

La presentación se perfila como un hito en la vida cultural de la ciudad y una oportunidad única para disfrutar del tango en una de las salas más emblemáticas de la Patagonia.