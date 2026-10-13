Una reunión para activar el Corredor Bioceánico

El intendente Othar Macharashvili mantuvo una reunión estratégica con representantes del gobierno regional de Aysén. El encuentro tuvo como eje central consolidar la vinculación entre Comodoro Rivadavia y el sur de Chile mediante acuerdos comerciales, integración logística y la puesta en marcha efectiva del Corredor Bioceánico.

Tras la reunión, el titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, remarcó que esta jornada es el resultado de un trabajo sostenido y expresó. "Como producto de todas estas líneas de acción, vamos a profundizar este trabajo con una agenda muy concreta. En el mes de noviembre avanzaremos en definiciones claras. Lo primero que completaremos será una serie de diagnósticos e informes que demuestran formalmente que la vinculación entre Aysén y Comodoro Rivadavia es altamente virtuosa en términos de desarrollo económico y generación de empleo", sostuvo el funcionario.

En esa línea, se enfatizó la necesidad de dotar al Corredor Bioceánico de un enfoque productivo integral que supere la mera infraestructura vial, entendiéndolo como un flujo continuo de comercio, acuerdos interinstitucionales y cooperación. Para ello, desde el Municipio se impulsarán gestiones ante organismos nacionales de control y certificación a fin de agilizar trámites de importación y exportación que requieren las empresas locales.

Por su parte, el jefe del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Aysén, Fernando Johnson -quien participó en representación del gobernador de esa región-, destacó la agenda de trabajo conjunta y señaló que "el objetivo central es dinamizar el intercambio marítimo y comercial entre ambas localidades, aprovechando las similitudes en las terminales portuarias. En particular, el gran potencial que ofrece la logística de la pesca del calamar para salir hacia los mercados del sudeste asiático a través de Puerto Chacabuco".

El escenario actual resulta propicio para la concreción de estos proyectos históricos a partir de recientes reformas legislativas en Chile que permitieron destinar una inversión de 35 millones de dólares a obras de infraestructura y mejora operativa en Puerto Chacabuco.

Con los estudios de prefactibilidad en marcha y la ratificación de los compromisos bilaterales, se acordó avanzar en la implementación de un análisis técnico detallado y concretar el próximo encuentro institucional en territorio chileno durante el mes de noviembre.