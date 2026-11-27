Alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) realizaron este viernes una visita guiada a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Caleta Olvia.

La visita guiada tuvo como objetivo conocer de cerca el proceso de separación y recuperación de materiales urbanos.

La actividad fue coordinada por la Subsecretaría de Gestión Ambiental y Zoonozis de la Municipalidad y contó con el acompañamiento del supervisor Ariel Fiorentini.

Los estudiantes, pertenecientes a la carrera de Seguridad e Higiene, pudieron recorrer las instalaciones y conocer el trabajo que se desarrolla junto a la Fundación Santa Cruz Sustentable.

Durante el recorrido también se abordaron conceptos vinculados a la separación en origen, la recolección diferenciada, los ecopuntos, el compostaje y el aprovechamiento de los residuos recuperables como parte de una economía circular.

“Queremos que todo caletense y toda institución pueda empezar a separar sus residuos en origen, para que acá llegue solamente el material que pueda ser recuperado y aprovechado”, señaló el supervisor.

Fiorentini remarcó además que desde Educación Ambiental se trabaja articuladamente con distintas áreas municipales para fortalecer estas acciones.

“Esto no es un trabajo de una sola área. Trabajamos articuladamente con muchos sectores municipales para poder llevar adelante estas actividades”, puntualizó.

Desde la Municipalidad se continúa promoviendo la educación ambiental y la participación de la comunidad en la correcta gestión de los residuos, con el objetivo de reducir la cantidad de materiales que llegan a disposición final y fomentar nuevas formas de aprovechamiento.

En este marco, la gestión del intendente Pablo Carrizo impulsa el trabajo articulado para fortalecer las políticas ambientales y la economía circular en Caleta Olivia.