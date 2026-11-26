Bajo el lema “ciencia, experiencia y compromiso” el miércoles se iniciaron en el Hospital Zonal de Caleta Olivia las XV jornadas anuales interdisciplinarias en las que se visibiliza el trabajo de los equipos de salud.

Las mismas se extenderán hasta mañana y se llevan a cabo de 8:30 a 12:30 en el auditorio del nosocomio de alta complejidad.

Tienen carácter de intensivas y están destinadas al personal de todos los departamentos y a estudiantes de la carrea de enfermería habida cuenta que este año comenzó a dictarse una diplomatura eh la unidad académica local de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral mediante un convenio con la dirección del Hospital.

En ese marco, exponen sobre el trabajo diario los profesionales a cargo de cada departamento y además fueron invitados dos disertantes regionales.