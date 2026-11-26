En Caleta Olivia, la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, motorizó el miércoles una masiva marcha por avenidas y calles céntricas.

Este año se vio potenciada por el incremento de las estadísticas de agresiones de diversa índole que en muchos casos trasuntaron en femicidios en todo el país, en sintonía con las políticas de desprotección del género que impuso el gobierno nacional de Javier Milei con la eliminación de organismos de asistencia a las víctimas.

A esta manifestación, convergieron referentes de la Mesa de Mujeres y Diversidades, Unidad Popular, Adosac (gremio docente)

Adiunpa (docentes e investigadores universitarios), Agrupación justicialista Bases, Rama Femenina del Sindicato de Camioneros, Secretaria de la Mujer del Partido Justicialista, Unión Civica Radical Mujeres, Agrupación Las 20 Verdades, Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo, Dirección de Género de la Universidad Austral, Polo Obrero, Frente de Izquierda, Partido Obrero, Plenario de Trabajadoras, Tribuna Docente y otras agrupaciones.

La manifestación se inició y finalizó al promediar la tarde en la plazoleta de El Gorosito, pasado por frente al Juzgado de Familia, a la Comisaría Primera y al edificio de los Juzgados de Instrucción, en cuyos frentes se pegaron afiches con nombres de mujeres santacruceñas que fueron víctimas de femicicio y frases de pedidos de castigo para los individuos autores y cómplices de los aberrantes sucesos que aún no fueron juzgados.

Bengalas, pancartas y cánticos de protesta tales matizaron el desplazamiento de alrededor de cuatrocientas personas, el cual finalizó con la lectura de un extenso manifiesto.

Entre sus principales párrafos destaca que “este 25 de noviembre volvemos a las calles porque ocupar el espacio público es un derecho de la democracia, porque en todo el mundo se impulsa hoy una jornada de lucha, reflexión y movilización.

La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado ni una problemática individual; es una expresión de desigualdad, de relaciones de poder y de una violencia estructural que atraviesa nuestras vidas.

El Gobierno elige no nombrar los femicidios y los derechos de las mujeres y diversidades, pero existen, y los hemos conquistado con largas luchas. Por eso hoy defendemos los derechos, en contra del silencio, la descalificación y el abandono. La lucha feminista es por los derechos humanos, es por una vida sin violencia.

En el último año se registraron 292 víctimas de femicidios que son el punto máximo de la violencia hacia las mujeres, una violencia que lamentablemente se da en muchos niveles y que culturalmente en muchos casos tenemos naturalizada.

En Santa Cruz, las estadísticas de 2025 ubicaron a la provincia entre las de mayor tasa de femicidios por habitante del país, superando la media del país.

En Caleta Olivia, los informes más recientes de la Oficina de Violencia Doméstica muestran que más del 94% de las denuncias incluyen violencia psicológica, la violencia física supera el 67% y en el 100% de los casos clasificados como de "riesgo altísimo" se detectó consumo de sustancias en el agresor.

Hoy marchamos por las que ya no están, por las que sufren violencia y por todas las que seguimos luchando por vivir libres, con derechos y sin miedo.

La violencia se recrudece cuando una mujer es sostén de familia y su salario no alcanza para cubrir el costo de la canasta básica; cuando el trabajo no garantiza autonomía económica, cuando la precarización nos obliga a sostener nuestras vidas y las de nuestras familias en condiciones cada vez más difíciles. Ahí hay una responsabilidad del Estado que este gobierno no está garantizando, y que profundiza la pobreza y la desigualdad.

Las mujeres de la Patagonia también tenemos derecho a vivir, trabajar, estudiar y desarrollarnos en nuestra tierra. No queremos que la crisis productiva de nuestra región se traduzca en más pobreza, migración forzada, dependencia económica y pérdida de oportunidades. Exigimos que el trabajo de cuidados sea reconocido y compartido, porque no puede recaer exclusivamente sobre las mujeres la responsabilidad de sostener las infancias, las personas mayores y quienes necesitan asistencia.

Cuando el Estado se retira, las violencias avanzan. Porque ajustar derechos también es ejercer violencia. Desde esta crítica realidad económica y social que atravesamos, las mujeres rechazamos el modelo de Javier Milei y Claudio Vidal, porque rechazamos los salarios de hambre, la desjerarquización de las políticas públicas y el desfinanciamiento de los programas que en el día a día buscan garantizar los derechos de las mujeres”.