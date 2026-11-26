El concejal Carlos Aparicio cuestionó el proyecto de Tarifaria 2027 y advirtió que mantener el valor del módulo en $15 no significa que los comerciantes de Caleta Olivia vayan a pagar lo mismo.

Un análisis comparativo entre la ordenanza vigente y el nuevo proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal muestra incrementos, recategorizaciones y nuevos cargos que impactan sobre distintas actividades comerciales, señaló el edil justicialista.

“Nos dicen que no hay aumentos porque el módulo sigue en $15, pero eso no significa que los comerciantes vayan a pagar lo mismo. Cuando se cambian categorías, se agregan conceptos y se multiplican los valores, el resultado es que terminan pagando más”, precisó

En ese contexto destaó que “uno de los casos más significativos aparece en el artículo 38, referido a las tasas de Comercio e Industria. Allí se incorporan nuevas categorías y se modifican otras, con incrementos que llegan hasta el 1.483% para determinadas actividades”.

“Es el caso de los gimnasios con aparatos, que –puntualizó- pasan de pagar 4.800 a 76.000 módulos. Esto representa un cambio en el tributo municipal que deben afrontar los establecimientos, no un aumento de las cuotas que pagan sus socios”

“No estamos hablando de aumentos menores. Hay actividades que tienen incrementos muy importantes. Un gimnasio, por ejemplo, pasa de 4.800 a 76.000 módulos. ¿Cómo se puede sostener que no hay aumentos cuando los números muestran otra cosa?”, dijo el concejal.

A ello agregó que “también se registran aumentos en trámites y servicios que alcanzan directamente a comerciantes y trabajadores. La obtención de la libreta sanitaria pasa de 300 a 700 módulos, un incremento del 133,3%, mientras que su renovación sube de 200 a 400 módulos. A su vez, la publicidad colocada en toldos aumenta un 50% por metro cuadrado y por mes”.

Correlativamente, tras citar otros ejemplos, el edil señaló que “el problema está en presentar la propuesta como una tarifaria sin aumentos cuando, en la práctica, se modifican categorías y se incrementan distintos conceptos que forman parte de los costos que deben afrontar los comercios”.

Fuente: Prensa concejal Aparicio