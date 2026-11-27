El Museo Municipal “El Hombre y su Entorno” de Caleta Olivia aún no fue oficialmente inaugurado y ya fue objeto de un hecho delictivo en la madrugada de este viernes.

El autor fue un individuo joven que ya estaría identificado por la policía dado que su figura quedó filmada por una de las cámaras de video-vigilancia.

Ingresó alrededor de las 04.10 forzando una ventana y se llevó un taladro eléctrico y la batería del mismo, elementos que se hallaban en una mesa y eran utilizados para armar estantes en el antiguo edificio que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.

Ese lugar, hace varias décadas, era una gamella para operarios de YPF y se encuentra en las adyacencias del Hospital Zonal.

Fuentes confiables revelaron que se trata de un sujeto con problemas de adicciones y seria familiar directo de un alto funcionario judicial y que ya estuvo involucrado en otros hechos delictivos.

Tras formularse la denuncia correspondiente, el personal del museo dio a conocer el hecho por redes sociales señalando que “anoche una persona entró a nuestro museo, al muso de todos y robó herramientas de gran utilidad”.

“Como ustedes saben, cada elemento de esta institución es de gran valor y trabajamos arduamente para que la ciudad tenga su historia al resguardo después de 23 años de esperar contar con estas instalaciones. Nos sentimos tristes pero nada hará que bajemos los brazos porque el empuje y la ayuda de los vecinos nos sigue sosteniendo para seguir adelante”.