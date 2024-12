Valentina contó qué le dijo Enzo cuando le preguntó por Nicki Nicole

A finales de octubre, Valentina Cervantes y Enzo Fernández confirmaron el final de su relación después de seis años juntos y 2 hijos en común. Desde entonces, el jugador fue relacionado con todo tipo de figuras, entre ellas, Nicki Nicole. Así las cosas, este viernes, la expareja del mediocampista visitó Bondi (canal de streaming) y habló sobre las versiones al respecto.

“¿Lo de Nicki, Nicole y Enzo es verdad?”, comenzó preguntándole Ángel de Brito al recibir a la joven. Rápidamente, Cervantes contestó: “No que yo sepa”. Con la intención de saber más al respecto, el conductor dijo: “¿Le preguntaste?”. Sin dar vueltas, la invitada respondió: “Sí, yo le pregunté. Dijo que no”.

Dudando de la sinceridad de Fernández, Ángel comentó: “¿Te diría?”. Firme en su postura, Valentina respondió dando veracidad a las palabras del jugador del Chelsea: “Sí, yo creo que sí. En algunas ocasiones creo que se habrán juntado en el mismo grupo. Pero más de eso no. Pero de ahí en adelante no lo sé. Capaz si en cinco meses salen, qué sé yo”.

Atento a esa posibilidad, el comunicador quiso saber: “¿Es su estilo Nicki Nicole? No te dijo: “Mira qué buena que está””. Fiel a su estilo, Cervantes explicó: “No, no me hacía esos comentarios. No, creo que no es su estilo. Pero capaz sí”. Luego, el conductor quiso adentrarse en posibles infidelidades: “¿Le pescaste muchos cuernos?”. Con una sonrisa, la joven devolvió: “No, no que me haya enterado. Solo boludeces de cualquier pibe. Cuando era más chico, igual. Me gustas, ese tipo de cosas. Igual a mí no me molesta. Chats tampoco. Aparte, yo nunca he revisado el celular, así que no. El que busca encuentra y nunca busqué”.

Por último, De Brito quiso saber: “¿Y vos nunca lo engañaste? Porque siempre lo preguntamos al revés”. Pero tal como en las últimas respuestas, Cervantes respondió que no.

Esta no es la primera vez que Valentina se refiere a los rumores de romance entre Enzo Fernández y Nicki Nicole. A finales de noviembre, Bondi recibió a la joven. Ante la posibilidad de formar su propio camino y la actitud que tomó luego de la separación, Cervantes respondió: “Me lo tomé bien, más que nada para ir por un lugar sano”.

“Los dos somos tranquilos y cuando él me lo dijo yo acepté su decisión y la acepto hasta el día de hoy porque me parece bien si es lo que él sentía en ese momento. También es algo que me podría haber pasado a mí”, detalló acerca de lo que sintió luego de que Fernández le comunicara su deseo de ponerle fin a la relación. Así las cosas, Cervantes armó sus valijas y regresó a Argentina. En ese sentido, la joven explicó que debe resolver muchos temas a la distancia: “Un montón de cosas las tuve que ir organizando ahora y voy a ir viendo con el tiempo cómo reaccionan los chicos”.

Una de las cosas que destacó desde un primer momento es el rol de Fernández como padre y lo cercano que es a los dos pequeños. “Él es superpegado a ellos y sé que los extraña un montón ahora”, contó y aseguró que dentro de poco volverá a juntarse con Oli y Benja. “Cuando pueda yo se los voy a ir llevando. Ahora van a pasar una fiesta conmigo y otra con él”, adelantó sobre la división de los días festivos y bromeó acerca de un posible “colapso” por parte del centrocampista al estar solo con los dos menores de edad.