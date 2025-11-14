Vidal reestructura su equipo de gobierno

En una ceremonia desarrollada este viernes en el Salón Blanco, el gobernador Claudio Vidal, tomó juramento a la nueva ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, y al titular de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez.

“Hoy fue una jornada de mucho trabajo y estoy convencido que esa es la impronta que debemos tener todos los días como gobierno” subrayó el mandatario provincia, en un breve discurso que brindó luego de presidir las ceremonias de asunción de nuevos funcionarios.

Además, tuvo palabras de afecto hacia Nicolás Brizuela, quien deja la cartera de Gobierno para retomar el camino de la militancia política en la Cuenca Carbonífera.

Luego, dirigiéndose a María Belén Elmigar, ex presidenta de la Caja de Previsión Social, le expresó que “por el compromiso demostrado día a día se nota que tenés la camiseta de este proyecto” ,

Más adelante, le habló al flamante titular de la gestión previsional, Pablo Pérez manifestándole que “sos una persona joven, responsable, de carrera y esta es una nueva oportunidad que se le da a un trabajador del Estado”.

“La sociedad necesita respuestas inmediatas. Buscamos eficiencia, que las cosas sean mucho más ágiles y la verdad que losnuevos funcionarios que creemos que van a estar a la altura de las circunstancias”, subrayó.