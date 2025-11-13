La Provincia se quedó con el obrador de Austral Construcciones

Las instalaciones ubicadas en Río Gallegos y emplazadas en un predio de 16 hectáreas sobre la Ruta 3, fueron adquiridas en el marco de proceso judicial.

La toma de posesión del obrador que perteneciera a Austral Construcciones, destinado para Santa Cruz Unificada (SAU), se concretó este jueves con la presencia del gobernador Claudio Vidal y el presidente de la empresa, Gustavo Sívori.

Los mismos recorrieron el lugar acompañados por otras autoridades provinciales, entre quienes se encontraba la escribana mayor de Gobierno, Marcela Tejeda.

En el acto, los martilleros encargados de la quiebra de Austral Construcciones firmaron la documentación correspondiente a la entrega definitiva y tenencia de los bienes con el titular de Santa Cruz Puede.

De la ceremonia también fueron parte la ministra de la Producción Comercio e Industria, Nadia Ricci; el presidente del Instituto de Desarrollo y Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo de la Torre; y el Fiscal de Estado, Ramiro Castillo.

Una vez concretada la rúbrica, el gobernador llevó a cabo una minuciosa recorrida junto a las autoridades provinciales. Observaron el estado actual de lo adquirido: galpones, oficinas, depósitos, maquinarias viales, autos y camionetas, hallando además insumos en desuso y un avanzado estado de abandono.

En los próximos días este lugar comenzará a transformarse en un Centro Comercial Industrial que albergará la sede propiamente dicha de Santa Cruz Puede Sociedad Anónima con sus oficinas y movimiento propio, de la misma y de las diferentes fábricas que están proyectadas, como la planta de alimento balanceado, la fábrica de puertas-placa, laboratorio–droguería, y otros proyectos que son evaluados.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz