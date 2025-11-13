Nueva escalada de conflictos laborales

Se están registrando en varias localidades de Santa Cruz; la mayoría de ellos en ámbitos vinculados a organismos provinciales y municipales.

En Caleta Olivia, un grupo de trabajadores de la Fundación Santa Cruz Sustentable plantaron este jueves un piquete en el acceso al edificio central del municipio (foto), reclamando el pago de sueldos del mes de octubre,

Quemaron un neumático, motivando la intervención policial y de una dotación de bomberos para extinguir el foco ígneo contaminante.

Los fondos para cancelar los bajos salarios (oscilan entre 300 y 500 mil pesos según las categorías) deben ser aportados por el gobierno provincial, pero por cuestiones burocráticas de Río Gallegos la comuna aún no recibió las partidas.

Además, voceros de los operarios y operarias cuyo número oscila en 200, dijeron estar preocupados por el incierto futuro de sus puestos laborales en la planta de tratamiento de residuos domiciliarios y en la planta de fabricación de adoquines.

Por otra parte, para este viernes el Sindicado de Obreros Empleados Municipales de esta misma ciudad (SOEMCO) anunció el inicio de un paro sin asistencia los sectores laborales, además de una marcha de protesta por calles céntricas a partir del mediodía.

El gremio reclama el pago del incremento de un 15 % de incremento salarial que asegura haber acordado en actas hace varios meses, en tanto que el intendente Pablo Carrizo hizo saber que no dispone de fondos para conceder ese aumento.

EDUCACION Y SALUD

Otro de los conflictos que se reactivaría es el de la educación ya que el principal gremio docente, ADOSAC, advirtió que si este viernes el gobierno provincial no ofrece una recomposición salarial acorde al costo de vida, se definirán nuevas medidas de fuerza para la semana próxima.

Al respecto, en declaraciones radiales formuladas a FM Vanguardia de Caleta Olivia, el dirigente Juan Valentín resaltó que en la reanudación de la mesa de paritarias celebrada el martes los representantes del Ejecutivo provincial plantearon que no hay recursos.

“No puede ser que la crisis económica provincial la paguen los trabajadores. Tenemos un 40% de docentes bajo la línea de pobreza. La recomposición salarial no puede seguir postergándose", sostuvo el dirigente.

Por su parte, la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSA) realiza un paro provincial en hospitales públicos de 48 horas, en reclamo de recomposición salarial y reapertura de las paritarias.

La medida fue convocada ante la falta de respuestas del Gobierno provincial a los planteos que el sector viene sosteniendo desde hace varios meses.

Durante las jornadas de paro de este jueves y viernes, se garantizan las guardias mínimas en hospitales y centros de salud, pero se suspendían las actividades programadas y administrativas.