Villarroel: "es donde siempre soñé estar"  

En las últimas horas, la Comisión de Actividades Infantiles confirmó que el nuevo entrenador del plantel de Primera división es César Villarroel, el extécnico de Deportivo Roca donde consiguió el ascenso a la A. "Villa" habló con el programa radial “Fair Play” (que se emite por La 100.1) y brindó sus primeros conceptos como DT "azzurro".

Villarroel se formó futbolísticamente en la CAI y hasta llegó a estar unos minutos en un partido de Primera B Nacional, en la etapa de Marcelo Fuentes frente a Juventud Antoniana en el estadio municipal de Km 3. Luego de su etapa como jugador, con paso por Deportivo Madryn, se puso el buzo de entrenador en Huracán y su último club fue Roca.

"Hace un tiempo veníamos hablando con CAI, me formé ahí, y hoy puedo decir que vuelvo al club donde di mis primeros pasos", apuntó.

"Es un desafío muy lindo, me encuentro en crecimiento porque es donde yo muchas veces soñé estar. Creo que esta vuelta a CAI es por mérito del trabajo realizado en este último tiempo", explicó Villarroel.

Sobre el proyecto en la CAI que comenzará esta temporada 2023, el entrenador adelantó: “hemos hablado poco, la idea es armar un equipo con jugadores de jerarquía, que el club ya los tiene, como Llesona, Rilo, Asencio y Jofré, por ejemplo”.

“Los proyectos siempre fueron ir mechando jugadores de las inferiores, es algo que el club siempre tiene. Yo siempre voy a querer competir, si me fui del club que me fui es porque no tenía pensado competir como yo pretendía”, remarcó.

Este miércoles comenzó la pretemporada con un plantel reducido, y señaló que "de a poco se van a ir sumando los chicos que están afuera, pero la pretemporada será como toda pretemporada, será exigente porque es la base de todo".

El ex DT de Roca no quiso adelantar nombres para reforzar. Solo se limitó a decir que será la dirigencia la encargada de cerrar los nombres.