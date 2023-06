Villegas: "es muy probable que hagamos algo con San Lorenzo"

El DT de la selección Sub 15 de Comodoro adelantó lo que se viene para sus dirigidos.

Mauro Villegas, director técnico de la selección Sub 15 de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, habló sobre lo que se proyecta en la preparación y adelantó: “es muy probable que podamos armar algo con la gente de San Lorenzo, en Comodoro”.

La Sub 15 realizará una nueva convocatoria este miércoles y viernes en canchas de USMA y Laprida, mientras que la Sub 13, dirigida por Iván Calfú, esta semana no tendrá actividad.

Sobre las expectativas del proyecto que se lleva adelante desde hace un año, donde tuvieron participación nacional, Villegas expresó: “estamos tratando de entrenar una o dos veces por semana. Rotando las listas y apuntando un poquito a los chicos que se van destacando en el Integración. En principio, la idea es ir cambiando algunos nombres como para verlos y darles importancia, un premio a los nenes que sobresalen en sus clubes”.

Este año, las selecciones no tendrán torneo oficial, por lo que el proyecto sigue adelante potenciando a los jugadores y trabajando con los clubes, con la mente puesta en la alta nivelación.

“Tenemos pensado empezar a hacer algunos amistosos locales con la zona y alrededores, pensando en que pueden quedar en la selección de Chubut. Estamos intentando que nos sirva para eso y también que los vean de afuera, un trabajo medio en conjunto de los clubes, que vengan algunos veedores”, señaló Villegas.

La semana próxima, las selecciones Sub 15 y Sub 13 tendrán un amistoso local, aunque “es muy probable que podamos armar algo con la gente de San Lorenzo, acá en Comodoro, para que puedan ver a los a los chicos también de la selección”, adelantó.