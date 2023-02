Vincenzo Torraca, de USMA a Defensa y Justicia

El lateral izquierdo fue convocado por el "Halcón" de Varela y se suma a la lista de jugadores que tiene la institución de Km 5 en Buenos Aires. Ya está entrenando con la 5ª división. "Hoy se me dio la posibilidad de estar en un equipo de Primera y es hermoso", reconoció el comodorense.

VincenzoTorraca, el lateral izquierdo formado en Unión San Martín Azcuénaga, es la nueva incorporación del club de Km 5 en Defensa y Justicia. Es categoría 2005 y se suma al listado los jugadores de USMA que se encuentran en Buenos Aires. En Defensa y Justicia ya estánArian Castillo (2004) y Juan López de Murillas (2008).

Mientras que en Quilmes está Nicolás Mercado (2003)y Agustín Montiel (2005). ThiagoEtcheverría (2003)en Estudiantes de Buenos Aires con paso por Ferro Carril Oeste, Mateo Marín (2003) en Platense con paso por Racing Club y Bruno Mateeff (2003) en Excursionistas.

Tras la convocatoria, Torraca comentó su sensación. “La verdad es que es una experiencia única, que siempre la soñé, desde que juego al fútbol desde chiquito. Hoy se me dio la posibilidad de estar en un equipo de Primera división y es hermoso. Lo primero es disfrutarlo, algo que estoy haciendo, y después aprovechar todo al máximo para crecer futbolísticamente”, reflexionó.

El jugador llegó al club de Km 5 desde pequeño para formarse en divisiones formativas, llegando a debutar en Primera división con 16 años, donde jugó hasta su último año en la institución.

“Recién arranca todo. Es algo que cuesta, el clima es algo que se me dificulta mucho, en esta época hace demasiado calor, dentro del equipo recién están terminado de cerrar el plantel y de a poco voy conociéndome más con los chicos, pero me voy a adaptar bien”, sentenció Torraca.

Sabe que tiene que seguir formándose y tiene un objetivo claro en su llegada a Defensa y Justicia. “Tengo que seguir aprendiendo como lo hice en USMA, a ser buena persona, crecer como futbolista y tomar todas las herramientas y experiencias que me da el club”, afirmó.

El comodorense se encuentra acompañado por su familia en este nuevo camino, y se llevó el afecto de todos sus seres queridos, y los mejores momentos con Unión San Martín Azcuénaga.

En el final dejó un agradecimiento especial. “Quiero agradecer a todos los integrantes del club USMA por hacer esto realidad, la oportunidad que siempre me dieron, la confianza y los valores que me inculcaron, y a todas las personas que siempre me acompañaron desde que empecé en esto”, señaló el jugador.

Fotos: Prensa USMA.