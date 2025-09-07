A partir de las 21 de este domingo se espera la difusión de los primeros resultados oficiales.

Votó el 65% del padrón en las legislativas de Buenos Aires

La Junta Electoral bonaerense informó que tras el cierre de las urnas votó el 65% del padrón en las elecciones legislativas provinciales.

Se trata del último dato de la participación ciudadana en los comicios que se llevan a cabo en la Provincia de Buenos Aires, conforme a los datos difundido por la Junta Electoral.

El dato anterior, difundido a las 16.30, daba cuenta de que hasta esa hora había votado un 50,5% del padrón.

Este domingo 7 de septiembre las elecciones 2025 de la provincia de Buenos Aires tienen movilizados a sus ciudadanos. Con esta votación, la mitad del parlamento provincial quedará conformado por nuevos representantes. En este marco, las distintas fuerzas confirmaron los búnkers donde esperarán los resultados de los comicios.

La Legislatura está integrada por 92 miembros, de los cuales 46 terminan su mandato a fin de año y deberán competir para conservar su lugar. En paralelo, en los 135 distritos de la provincia se elegirán 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.