Willy Caballero sacudió a los fanáticos con secretos del Mundial Rusia 2018

Las dudas que existieron alrededor de la turbulenta convivencia entre los futbolistas de la Selección Argentina en el Mundial Rusia 2018, con el cuerpo técnico liderado por Jorge Sampaoli y la presión de los hinchas provocó su eliminación en octavos de final ante Francia por 4-2. De todas formas, para desmitifcar parte de los rumores, Caballero fue tajante y amplió los detalles.

Dede piñas entre compañeros, el pedido de Messi para marginar a Lo Celso, Mascherano como nuevo DT, entre otros rumores, la incertidumbre se había apoderado de la actualidad albiceleste en medio del certamen más anhelado por los fanáticos del fútbol.

Además, el puesto de arquero fue uno de los más cuestionados por los hinchas debido a la ausencia de Sergio Romero y la poca experiencia de sus reemplazantes como Franco Armani o el propio Willy Caballero que describió sus sensaciones de defender el arco de su país en medio de tantos murmullos.

"Fue un momento difícil y duro cuando se lesionó Chiquito Romero. Intenté llamar al Patón (Guzmán) porque creo que él se lo merecía más que nadie", aseguró en diálogo con Direct TV Sports en torno a la ausencia del por entonces arquero de Manchester United.

Por otra parte, al referirse a la figura del ex entrenador de Sevilla, Olympique de Marsella, entre otros equipos, señaló: "Es difícil obtener cosas buenas de un entrenador cuando no ganas cosas buenas. Sampaoli me dejó cosas. Está en cada uno. Yo trato de quedarme con lo que me sirve como arquero".

Finalmente, también mencionó sobre el error que le costó el puesto como titular en el segundo partido cuando perdieron por 3-0 ante Croacia y también sobre su futuro: "Es falso que Mascherano armó el equipo. Quisiera ser entrenador algún día. Creo que estaba preparado para jugar ante Nigeria, Haría lo mismo que hice en su momento".