"Ya no quiero más orgasmos": Nicole Kidman tuvo que parar en plena filmación

La ganadora del Oscar, Nicole Kidman, ha revelado que durante el rodaje de su nueva película Babygirl hubo momentos en los que necesitó pausar la filmación debido a la intensidad emocional de las escenas íntimas. El proyecto, dirigido por la neerlandesa Halina Reijn, es un drama erótico que explora el poder, el deseo y las dinámicas de género a través de la historia de una poderosa ejecutiva que arriesga su carrera y matrimonio al tener una aventura con un joven interno.

Kidman interpreta a Romy, una CEO que entra en una relación clandestina con Samuel, un atractivo y misterioso becario interpretado por Harris Dickinson. Antonio Banderas completa el elenco principal como el esposo de la protagonista.

En esta trama cargada de tensión sexual y emocional, la actriz sintió que el rol le exigió explorar territorios desconocidos en su carrera. “Siempre estoy buscando adónde no he ido como actriz. ¿Qué puedo explorar como ser humano? Y esta era una área a la que nunca había llegado”, comentó Kidman en una conferencia durante el Festival de Cine de Venecia, donde Babygirl tuvo su estreno mundial y donde ella fue galardonada como Mejor Actriz.

Aunque Kidman tiene experiencia filmando escenas íntimas y desnudos para el cine, ella admitió que en Babygirl se encontró con una situación más compleja, tanto física como mentalmente. La actriz confesó en una entrevista con The Sun que hubo momentos en los que se sentía sobrepasada por el agotamiento y la intensidad. “Había veces durante el rodaje en las que decía: ‘Ya no quiero más orgasmos. No te acerques a mí. ¡Odio hacer esto! ¡No me importa si nunca me vuelven a tocar en la vida!’”, le dijo al tabloide.

Según Kidman, la acumulación emocional fue tan abrumadora que llegó a sentir una especie de ‘burn out’ en las secuencias físicas. Sin embargo, la estrella resaltó que había mucha confianza gestionada entre ella y su compañero en el set.