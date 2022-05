Yanina Latorre tiró una bomba sobre el Polaco: "Una vez me ofreció hacer un trío"

Después de su exitoso paso por Masterchef, el Polaco estrenará este viernes en América Un viaje inolvidable (22:30), programa en donde el cantante, a bordo de una camioneta en la que maneja él, entrevistará a distintas figuras del mundo de la música. En LAM se refirieron al tema y Ángel de Brito chicaneó a Yanina Latorre diciéndole que ella tendría que subirse al vehículo con el Pola. Fiel a su estilo, la panelista dejó a todos sus compañeros con la boca abierta. "¡Sí! No, pero terminamos en un hotel", comenzó diciendo la blonda. "Me encanta el Polaco", agregó.

Luego, Latorre redobló la apuesta y lanzó otra bomba: "Una vez me ofreció hacer un trío y le dije que no. Me escapé, estaba con Jey Mammón y me fui bailando, le dije ‘vámonos de acá’, estábamos en una fiesta".

Ante esa confesión y el asombro del resto de las angelitas, Yanina explicó: "Yo me venía haciendo la canchera en LAM con que me calentaba el Polaco, con que me gustaba, que le daba. Y yo soy muy boluda. Voy a una fiesta del ‘Bailando’, de todos los participantes, yo con mi bailarín, ahí impecable, y con Jey Mammón que nos matábamos de la risa". Y continuó: "Él se empezó a acercar. Claro, con todo lo que había dicho en LAM, hacete cargo. Me vino a encarar con Silvina y yo le dije a Jey ‘vámonos de acá’, y nos fuimos bailando entre la gente y cuando llegamos a la puerta rajamos corriendo". En ese momento, el cantante se encontraba en una relación con Silvina, quien estaba de acuerdo con invitar a Yanina.

Fuente: LMNeuquen