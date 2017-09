El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 06 septiembre 2017 Argentina empató con Venezuela y se mantiene en zona de repechaje Otra vez jugando mal, la Selección apenas pudo rescatar un empate y complica sus chances mundialistas. Jhon Murillo abrió la cuenta a los 4 minutos del segundo tiempo, mientras que Rolf Ftletscher, en contra, marcó el tanto argentino. De esa manera, el equipo de Jorge Sampaoli se mantiene quinto.

Una vez más, la selección argentina de fútbol decepcionó y continúa en zona de repechaje para el Mundial de Rusia 2018. En un Monumental que esperaba ver en su mejor dimensión al nuevo equipo de Jorge Sampaoli, la fórmula no resultó efectiva ante una Venezuela eliminada y desembocó en un sufrido empate 1-1. El nivel del equipo se vio a la altura de lo esperado solamente en el primer tramo del juego, pero sus virtudes se extinguieron antes de la media hora y desde entonces todo fue cuesta abajo.

Es que al principio parecía que la 'Albiceleste' se llevaba por delante a la 'Vinotinto'. Tanto Angel Di María por la izquierda como Javier Mascherano y Lautaro Acosta por la derecha encontraban espacios para complicar y abastecer a quien entrara por el medio. Mauro Icardi tuvo dos claras pero se topó con el arquero Wuilker Fariñez, y a Ever Banega se la desvió un defensor. Pero a los 24, otra vez Di María sufrió una lesión muscular y el equipo se desinfló.

Así, dominando pero sin tanta claridad en los últimos metros, el local rompió la modorra con un disparo de Paulo Dybala y otro de Lionel Messi desde afuera que tapó Fariñez. Pero el complemento empezó con un baldazo de agua helada. Tras un error de Banega en defensa y una veloz contra de los de Rafael Dudamel, John Murillo definió muy bien por sobre la salida de Sergio Romero y sembró la zozobra en Núñez: Argentina quedaba directamente fuera de la zona de clasificación. Pero los fantasmas más terroríficos duraron poco, porque a los ocho Marcos Acuña, que reemplazó al 'Fideo' con una buena noche, desbordó por izquierda y envió un centro que Rolf Feltscher, emparejado con Icardi, metió en contra en su afán de despejar.

Después, el trámite se abrió. Sobraban los espacios para que los dos hicieran su juego: desde el contragolpe visitante hasta el endeble dominio de los de Sampaoli, que podían recuperar el protagonismo pero ya no la calma. Muchas veces la última línea celeste y blanca se tambaleó en la cornisa, aunque cuando cayó al abismo contó como aliada con la ineficacia de la definición caribeña. En la creación de juego, la imprecisión fue moneda corriente. Entró Darío Benedeto, que apenas la tocó, y Javier Pastore, al que se lo vio tomar demasiadas malas decisiones.

En medio de ese caos, Dybala exigió a Fariñez desde afuera y en tiempo cumplido Pastore también se frustró con el guardameta. La pelota quemaba en la Argentina mientras desde las tribunas bajaban altas dosis de nerviosismo. Ante ese panorama, el empate significó pisar tierra firme cuando todo era incertidumbre. Después vendría el triunfo de Uruguay frente a Paraguay para confirmar una situación incómoda: que la Selección se mantiene en Repechaje y que deberá afrontar las últimas dos fechas de Eliminatorias con el cuchillo entre los dientes.



SINTESIS



ARGENTINA 1 - VENEZUELA 1

Argentina: Sergio Romero; Javier Mascherano, Federico Fazio y Nicolás Otamendi; Ever Banega, Guido Pizarro y Paulo Dybala; Lionel Messi; Lautaro Acosta, Mauro Icardi y Angel Di María. DT: Jorge Sampaoli.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Victor García, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva y Rolf Fletscher; Sergio Córdova, Yangel Herrera, Arquímedes Figuera y Johan Moreno; Jhon Murillo y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.

Goles ST: 4' Jhon Murillo (V) y 9' Rolf Fletscher e/c (A).

Cambios PT: 25' Marcos Acuña x Di María (A).

Cambios ST: 17' Darío Benedetto x Dybala (A), 29' Javier Pastore x Icardi (A), 31' Juan Colina x Herrera (V), 36' Josef Martínez x Rondón (V), 43' José Velásquez x Córdoba (V).

Amonestados: Herrera, Villanueva, Chancellor, Figuera, Fletscher (V). Banega, Acosta (A).

Incidencias: no hubo.

Arbitro: Roberto Tobar (Chile).

Estadio: Monumental.



