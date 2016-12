Camioneros y UOCRA salieron al cruce del acuerdo petrolero: no aceptarán reducción salarial

El primero en expresarse en contra del acuerdo alcanzado por el Sindicato de Petroleros Privados, fue el legislador nacional y referente de Camioneros Jorge Taboada. El dirigente uso su cuenta personal en la red social Twitter fijó postura para defender a sus trabajadores: "¿Paralizan los equipos de YPF, no saben cuándo los suben y bajan el sueldo de la gente? ¿Qué acuerdo es ese? ¡Camioneros no, a luchar!", posteó.

No obstante, Taboada evitó cuestionar el accionar del "gremio hermano" y apuntó contra la operadora que no se comunicó con su sector. Esta mañana en diálogo con la periodista Virginia Navarro, dijo "si esto se aplica por día nos veremos afectado directamente, porque nosotros hacemos servicio en los equipos de torre. Si no están, no podemos llevar carga liquida, ni sólida y nadie dice que los equipos van a subir antes del 31 de enero".

Embed Paralizan los equipos de YPF, no saben cuando los suben y bajan el sueldo de la gente?? Que acuerdo es ese??CAMIONEROS NO!! A LUCHAR!!!! — Jorge Taboada (@JJorgeotaboada) 21 de diciembre de 2016





Frente a ese panorama advirtió que la única salida que le queda al gremio es luchar. "Camioneros no va a entregar salarios ni condiciones de trabajo, porque así como está redactado el acuerdo no se garantiza que los equipos vayan a subir, no dice cómo van a hacer las pequeñas y medianas empresas para pagar salarios tampoco. Nosotros, la merma en los sueldos no la vamos a aceptar", reiteró.

Por su parte, Rubén Crespo dirigente de UOCRA expresó su pesar por el acuerdo que podría afectar a los trabajadores de la construcción que prestan servicio en yacimiento y coincidió con Taboada al indicar que la "reducción salarial no es una opción que sea ni siquiera contemplada".

"Nosotros no hemos firmado nada ni hemos participado en ninguna reunión, nuestra opinión es no quitar estos derechos y si vamos a negociar algo será una obra a futuro, pero no modificaremos leyes en contra del obrero, no firmaremos ni un acuerdo que baje el sueldo de los compañeros, no queremos dejar ese precedente. SI no hay trabajo deberá haber subsidio, pero no bajaremos ingresos", remarco Crespo en diálogo con la periodista Ornella Vezzoso.

La defensa del secretario general de Petroleros, Jorge Avila en las últimas horas ha sido clara, para los petroleros "no se ha perdido nada, se pautó un buen inicio de 2017 pudimos sortear los telegramas que se venían el 20 de diciembre", argumentó el dirigente.