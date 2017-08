Cuestionan el allanamiento de ayer al domicilio donde estuvo residiendo Santiago Maldonado

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó ayer un operativo en una casa que se encuentra en un predio del barrio Los Hornos de la localidad rionegrina de El Bolsón, conocida como la última residencia de Santiago Maldonado antes de desaparecer el 1 de agosto durante un operativo que Gendarmería ejecutó en el Lof de Resistencia Cushamen.

El allanamiento fue supervisado por Otranto y el objetivo declarado fue el de encontrar elementos que le permitan continuar la búsqueda del joven artesano.

En el predio también se encuentra la Biblioteca del Río donde se brindaba ayer un taller para niños, pero debió ser suspendido cuando arribaron los 30 efectivos de la Policía Federal con cinco perros y un drone. Llegaron en diez vehículos.

Según el personal de la institución, el cuerpo policial ingresó al domicilio donde residía Maldonado rompiendo la puerta y exhibiendo sus armas pese al pedido expreso de que no las mostraran teniendo en cuenta que en el predio se encontraban menores de edad asustados por el operativo.

En ese marco la familia Maldonado repudió las pericias que ordenó el magistrado, que cuentan con el aval del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, ya que consideraron que no se investigan hipótesis que ligan a Gendarmería Nacional con su desaparición y que, por el contrario, están hurgando en la vida personal del joven artesano.

Asimismo, la abogada de Maldonado, Verónica Heredia, criticó el allanamiento por la falta de seriedad con que se trabaja en el caso. “El juez es como si no tomara conciencia de que Santiago es víctima de la desaparición forzada. Realizó el allanamiento sin que la familia conociera esta medida con la excusa de buscar rastros de Santiago. Todo es mentira porque si no se le avisaría a la familia y no generaría todo este temor que se está viviendo. La familia está pensando que la próxima medida del juez es allanarle sus casas”, manifestó.

"Los sindicados como autores de la desaparición de Santiago, que como mínimo se debe pensar en el personal de Gendarmería, están tranquilos cada uno en su casa mientras el juez revisa las cosas de Santiago para ver si encuentra una pista”, agregó.

Heredia también consideró: “se le debería tomar testimonio a los gendarmes que participaron del procedimiento, pero (el juez) se excusa diciendo que todavía no tiene elementos suficientes aunque sí para sospechar que Santiago se encuentra descansando en su casa".

Además, la defensora cuestionó que Otranto le comunicara la decisión de allanar la Biblioteca del Río minutos antes de empezar el operativo. "El juez me notificó de la medida cuando ya estaban adentro. Nos enteramos primero por la gente y después me notificaron. No nos dieron tiempo a nada", cuestionó.

A la vez, Heredia sostuvo que los cabellos y la soga con manchas de sangre secuestrados en el allanamiento que se realizó en el Escuadrón 35 de Gendarmería serán enviados a Buenos Aires.

“Es importante saber si son de Santiago, pero no sabemos cuándo van a estar los resultados y tiene que haber un cotejo con el ADN de Sergio (hermano de Santiago) que va a llevar su tiempo”, dimensionó.