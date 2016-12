El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 24 diciembre 2016 Efecto Ganancias: sólo se aprobaron 4 de las 19 leyes incluidas en extraordinarias Si bien queda una semana más de trabajo, en las dos cámaras del Congreso dieron fin al año legislativo con la sanción de Ganancias. Tanto Michetti en el Senado como Monzó en Diputados hicieron sus saludos de fin de año en pleno y convocaron a los legisladores a regresar el próximo año.

Las intensas negociaciones por la modificación del Impuesto a las Ganancias, que finalmente el Congreso convirtió en ley, concentraron el debate legislativo por lo que el Parlamento dejó lado la mayoría del temario de las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo hizo la convocatoria para 19 leyes, pero solo de aprobaron cuatro, es decir el 21% de la lista.

Se convirtieron en ley cuatro iniciativas: Ganancias, Emergencia Social, el proyecto que agrava las penas para quienes conduzcan en estado de ebriedad y acuerdos para la promoción de personal superior de las Fuerzas Armadas. En rigor también avanzó en el Senado los cambios a la ley de ART pero falta la sanción del Diputados para convertirse en ley. Se trataron entonces 5 normas de un temario de 19.

Las sesiones extraordinarias habían sido convocadas desde el 1 de diciembre y hasta el viernes 30 -luego prolongadas por "una cuestión técnica" hasta el lunes 2 de enero-, con un temario inicial compuesto por 18 proyectos (10 de Ejecutivo) que posteriormente fue ampliado con otra iniciativa. Si bien queda una semana más de trabajo, en ambas cámaras dieron fin al año legislativo con la sanción de Ganancias. Tanto Gabriela Michetti en el Senado como Emilio Monzó en Diputados hicieron sus saludos de fin de año en pleno y convocaron a los legisladores a regresar el próximo año.

Cabe destacar que el Senado convirtió en ley el 30 de noviembre -todavía en sesiones ordinarias- el proyecto de Presupuesto 2017 que también estaba contemplado en la convocatoria a extraordinarias del Poder Ejecutivo.

Si bien la reforma del impuesto a las ganancias y la Ley de Emergencia Social eran las iniciativas que tanto el oficialismo como la oposición esperaban sancionar antes de fin de año, la convocatoria a sesiones extraordinarias incluía además otros proyectos que no pudieron ser debatidos como la reforma política, mercado de capitales y la obligatoriedad de la sala de 3 años, entre otras.

Diputados no pudo debatir el proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil y el Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo Aeronáutico. Para el año próximo quedó también el proyecto que crea el Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa -IECEE-.



LO QUE EL SENADO NO PUDO DEBATIR



Mientras, el Senado no logró sancionar la ley que incorpora a la Educación Obligatoria a la sala de tres años y la tan esperada Ley de emprendedores que proponía la creación de empresas en un día, entre otras particularidades.

En tanto, de los proyectos sobre seguridad, impulsados en su mayoría por el massismo, como el Régimen de Protección a Víctimas de Delitos y el que introduce modificaciones al Código Penal de la Nación, en lo relacionado con la portación, tenencia, acopio, entrega, facilitamiento y tráfico ilegal de armas y armas de destrucción masiva, fueron aprobados por Diputados, pero no lograron la media sanción del Senado. Tampoco la Ley Marco para el Otorgamiento de Libertades durante el Proceso Penal.

En esa situación también quedaron el proyecto de Ley de Actualización de la Cuota Alimentaria (proyecto de Margarita Stolbizer) y el que crea un Régimen de Extinción de Dominio y Repatriación de Bienes, que forman parte también de los temas con media sanción de Diputados.

No fueron de la partida la ley sobre publicidad oficial y la última incluida en el temario fue un proyecto de ley que establece Políticas para el Fortalecimiento de la Formación Docente, cuyo expediente se encuentra en el Senado.

Ninguna de las iniciativas pierde estado parlamentario, sin embargo muchas eran muy esperadas no solo por el arco político sino también con por el financiero y empresario. Habrá que ver como comienza el período 2017, un año electoral en donde se prevén menos sesiones y mayores búsquedas de aliados.



Fuente: