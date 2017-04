El comercio ya contabilizó daños por unos 68 millones de pesos

Unas 21 preguntas sobre máquinas, materia prima, infraestructura, flota vehicular y personal son las que deben responder los comerciantes afectados por el temporal en la encuesta que está realizando la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia. El objetivo es obtener datos certeros sobre cuál es la realidad de los comerciantes afectados y así realizar gestiones en lo que hace a plazos impositivos y ayudas financieras.Los primeros datos del trabajo realmente son alarmantes: solo en materia prima o mercadería los comerciantes que respondieron a la encuesta -cerca de 120- perdieron entre $10.000 y $3.000.000 de pesos, como le sucedió a una conocida ferretería de la zona sur.En total, según los datos relevados, se perdieron por lo menos $25.000.000 de pesos en materia prima o mercadería, resultando afectados el 75.5% de los encuestados. De ese porcentaje el 54,8% perdió entre un 60 y un 100% de la mercadería.Las maquinarias afectadas también alcanzaron números similares, con un total de $24.000.000 de pesos en daños en un rango de entre $300.000 y $5.000.000 por cada comerciante.En infraestructura, en tanto, la afectación varió entre $3.000 y $2.000.000 de pesos, con una suma de $9.000.000 en costos afectados. En vehículos utilitarios, los daños rondaron entre $100.000 y $6.000.000 con un total de $ 10.000.000.DESPUES DELA CATASTROFEAriel Pérez, miembro de comisión directiva y ex presidente de la Cámara de Comercio, no ocultó su preocupación por la situación del sector. “Suponemos que hay comercios a los que no ha llegado la encuesta; no todo el mundo se toma el tiempo de venir a hacerlo. Puede ser un 40 por ciento del total de comercios afectados porque creemos que puede haber cerca de 500. Pero hay un gran porcentaje y lo que se ve es que es muy preocupante porque tenés comercios que perdieron 10.000 y 3.000.000 en mercadería”, explicó a El Patagónico.“Los datos son alarmantes en ese sentido. Tenés muchos de valores de 200.000 pesos o 400.000 en lo que es mercadería y después gente que ha perdido maquinaria y todas esas cuestiones que hacen al desarrollo de la empresa”, agregó Pérez.El empresario confirmó que el objetivo de la encuesta es lograr beneficios impositivos y líneas de crédito para ayudar a comerciantes que sufrieron un gran golpe económico. Es que la principal preocupación es cómo podrán reponerse de esta pérdida en una economía estancada.Es que a todas las pérdidas que ocasionó el diluvio que tuvo lugar entre el 29 de marzo y el 8 de abril se suman los gastos relacionados al "tiempo de inactividad comercial". En este sentido, el 56,7% de los encuestados aún no retomó su actividad y de ellos el 21% cree que tendrá que esperar entre 7 y 14 días para volver a abrir sus puertas. El 29,1%, en cambio, piensa que deberá esperar más de dos meses.Se estipula que los comercios afectados que respondieron el cuestionario pierden en total entre $100.000 y $600.000 pesos. A esto se suman las cargas sociales y salariales de aquellos negocios que tienen trabajadores en relación de dependencia. De los comercios encuestados, el 62,2% tiene personal a cargo y el 30% cree que no podrá pagar los sueldos en mayo, mientras que el resto no lo sabe. Al ser consultados si tomarán otras medidas que impactarán a su personal, el 23,3% contestó que sí lo hará, principalmente optando por reducir las horas de trabajo por la crisis económica que atraviesa el comercio.