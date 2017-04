Elogian proyecto de juicio por jurados

El Fiscal de Estado del Chubut, Diego Martínez Zapata, y el diputado provincial por Chubut Somos Todos (ChST), Adrián López, se reunieron ayer en Buenos Aires con directivos de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, quienes destacaron que "el proyecto presentado por Chubut es el mejor de la Argentina en materia de Juicio por Jurados porque contiene propuestas y características innovadoras que aún no se han implementado en ninguna jurisdicción de nuestro país".Los funcionarios que elogiaron la iniciativa de Chubut fueron el vicepresidente la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, Andrés Harfuch, y la tesorera e integrante del Consejo Directivo de la entidad, Denise Bakrokar.PARTICIPACION CIUDADANATras el encuentro mantenido en la Casa del Chubut en Buenos Aires, el diputado López calificó como "muy buena" a la reunión con los directivos de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, destacando que "nos han expresado una opinión muy favorable acerca de nuestro proyecto que próximamente será enviado por el gobernador Mario Das Neves a la Legislatura Provincial para su tratamiento".López agregó que "este proyecto es el resultado de un extenso trabajo que hemos realizado junto a la Fiscalía de Estado del Chubut y la Defensa Pública, e incluyó también una oportuna reunión del gobernador Mario Das Neves con el Superior Tribunal de Justicia , como así también la recopilación de otros proyectos que se habían presentado en Chubut y la experiencia registrada en otras provincias como Buenos Aires, Neuquén y Córdoba".El legislador provincial indicó que "la gran innovación que presenta este proyecto es la participación activa de la gente en la Justicia, y también otros temas como la posibilidad de obtener fallos por unanimidad, o en su defecto por una mayoría agravada de 9 votos. Esperamos que tenga una recepción favorable en la Legislatura por parte de todos los bloques porque existe un consenso generalizado acerca de las ventajas que ofrece este sistema para mejorar el funcionamiento de la Justicia y su relación con la comunidad en su conjunto".HAY CONSENSOPor su parte, el Fiscal de Estado de Chubut destacó "la extensa trayectoria" que tiene la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, además de "su importante conocimiento y participación en la elaboración de los proyectos de Juicios por Jurados de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Córdoba. Hemos tomado los aportes constructivos que nos han realizado para enriquecer nuestro proyecto, que provocará una mejora sustancial en la política judicial y en la administración de Justicia en nuestra provincia".Martínez Zapata agregó que "en este sentido, coincido plenamente con las expresiones del presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien manifestó que la sanción de la Ley de Juicios por Jurados tendrá una importancia similar a la sanción que tuvo en su momento la Ley de Sufragio Universal, por su gran importancia y trascendencia desde el punto de vista institucional, jurídico y social".Martínez Zapata destacó "el gran trabajo que realizó el diputado provincial Adrián López, quien recopiló una serie de proyectos de ley sobre el tema que se habían presentado en nuestra provincia, tomando los mejores aportes de cada uno de ellos y sumando las propuestas enriquecedoras que se presentaron desde distintos sectores políticos y judiciales. Existe un consenso importante con respecto a este proyecto, que ha sido definido como prioritario por el gobernador Mario Das Neves porque logrará mejorar de manera notoria el funcionamiento de la Justicia en Chubut".Finalmente, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, Andrés Harfuch, dijo que "hasta ahora el Juicio por Jurados sólo se está implementado en nuestro país en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Córdoba, con resultados muy positivos. El proyecto de Chubut es muy interesante porque toma lo mejor de estas experiencias y corrige algunos posibles errores que se han cometido durante el desarrollo de las otras propuestas".Harfuch resaltó que "el proyecto presentado por Chubut es el mejor de la Argentina en materia de Juicio por Jurados porque contiene propuestas y características innovadoras que aún no se han implementado en ninguna jurisdicción de nuestro país".Para finalizar, Harfuch sostuvo que "el Juicio por Jurados es altamente positivo porque promueve la participación ciudadana y porque mejora sustancialmente la relación de la sociedad con la Justicia, involucrando a la comunidad en los temas judiciales y haciendo que el Poder Judicial no le resulte algo tan extraño al ciudadano de a pie y a la gente común".