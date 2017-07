Jones Huala será trasladado a Esquel

El juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, dispuso ayer que Facundo Jones Huala continúe detenido por 30 días. En primera instancia, había establecido que sea trasladado a la localidad de General Roca pero la defensa del lonco mapuche logró que sea llevado a Esquel para que esté cerca de sus familiares.

Jones Huala fue detenido el martes en un operativo que llevó a cabo Gendarmería Nacional sobre la ruta Nacional 40, en territorio rionegrino, entre el Bolsón y Bariloche. En primera instancia, se esperaba que el juez Villanueva ordenara la liberación del lonco debido a que la causa en la que está sospechado se encuentra en proceso de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el magistrado dispuso que Jones Huala continuará detenido en el escuadrón 34 de Bariloche, lo que generó el repudio de diferentes comunidades de pueblos originarios que se manifestaron en distintos puntos de Chubut y Río Negro.

Asimismo, Villanueva dispuso que continúe detenido por un lapso de 30 días y que fuera trasladado a Esquel. La medida fue consensuada por ambas partes ya que el magistrado quería que el detenido fuera llevado a la localidad de General Roca. En ese sentido, la abogada del lonco, Sonia Ivanoff, sostuvo ante El Patagónico que se trabaja para que el traslado se realice de día para asegurar la integridad de su defendido. La defensora también aseveró que Villanueva abrió una nueva causa a Jones Huala por los mismos delitos que era acusado en la cusa que se encuentra pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justica.

Además, Ivanoff reiteró que su defendido no corre riesgo de extradición a Chile y que no sabe quién se hará cargo de la causa cuando llegue a Esquel. "No sabemos quién será el juez que se hará cargo de la causa. Lastimosamente en el medio está la libertad de una persona. Veremos qué será lo que pasa en los próximos días porque yo no creo que (Guido) Otranto se declare competente en la causa", afirmó.