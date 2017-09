El Patagónico | Regionales | VIOLENCIA ESCOLAR - 07 septiembre 2017 La docente agredida en la Escuela 209 no está en condiciones de volver al aula Los docentes de esa escuela se solidarizaron ayer con su compañera y reclamaron acciones concretas por parte del Ministerio de Educación para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. La maestra agredida no está en condiciones psicológicas de regresar al aula. La Regional Sur del gremio docente, que ayer participó en una volanteada frente a la escuela, realizará acciones de denuncia y concientización el lunes, durante los actos por el Día del Maestro.

La Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh) se solidarizó ayer con la docente de la Escuela 209 que el lunes fue agredida por la madre de un alumno. Además de efectuar un reclamo interno por el incidente, los docentes realizaron ayer una panfleteada frente al edificio escolar y definieron acciones a seguir.

El secretario general de la Regional Sur, Daniel Murphy, dijo que lo sucedido en la escuela "es un hecho gravísimo" y que refleja "el riesgo al que, lamentablemente y por falta de protección, nos exponemos los trabajadores de la educación cada vez que cumplimos con nuestra tarea".

"Nosotros estamos respaldando y solidarizándonos con la docente, nuestra compañera, que está muy mal, tanto que no está en condiciones de volver al aula. Estamos ante un hecho puntual, que marca el estado de deterioro de la sociedad, y la violencia que hay en las escuelas en general y hacia los docentes en particular", agregó Murphy.



PEDIDO DE UNA LEY



Entre las medidas a seguir, además del reclamo administrativo que ya se efectuó, la Regional Sur propone la realización de asambleas unificadas para "seguir hablando y generando conciencia en el tema", y otras actividades de difusión y reclamo que se efectuarán el próximo lunes, en coincidencia con el Día del Maestro.

El sindicalista consideró que la violencia es también producto de "la falta de recursos humanos, la superpoblación en las aulas que tantas veces denunciamos, pero que nunca se tomó en cuenta". Así reclamó que en Chubut, como sucede en Buenos Aires, se dicte una ley puntual que sancione a los padres que ejerzan violencia sobre los docentes.

Murphy señaló a El Patagónico que la docente agredida "está muy mal y preocupada" y confirmó: "hoy por hoy no está en condiciones de volver al aula, con todo lo que esto implica".

En ese sentido, el dirigente docente consideró que la maestra agredida "debe tomarse todo el tiempo que sea necesario para recuperarse, porque lo físico va por un lado por lo psicológico va por el otro, porque está preocupada respecto a las consecuencias que pueda tener de aquí en adelante".





