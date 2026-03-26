Mejora el tiempo: jueves con menos viento y temperaturas en ascenso

Luego de jornadas marcadas por fuertes ráfagas, el jueves se presenta con un escenario más estable en Comodoro Rivadavia, con menor intensidad de viento y temperaturas en ascenso.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 11°C y vientos del oeste entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas, aunque presentes, bajarán considerablemente respecto a días anteriores, ubicándose entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, se espera el momento más agradable del día, con una máxima cercana a los 20°C y condiciones similares de nubosidad. El viento se mantendrá moderado, sin alcanzar la intensidad registrada en jornadas previas.

Hacia la noche, el cielo pasará a estar mayormente nublado, con una temperatura en descenso hasta los 15°C. El viento continuará del sector oeste, con ráfagas que podrían intensificarse levemente, alcanzando entre 51 y 59 km/h.