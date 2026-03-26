Convocatoria en Chubut: buscan familias para adoptar o acompañar a dos adolescentes

La iniciativa, que se encuentra vigente desde el 20 de marzo y se extenderá hasta el 20 de mayo de 2026, apunta a garantizar entornos de cuidado, contención y acompañamiento para quienes transitan procesos de adopción.
¿A quiénes está dirigida la convocatoria?
La búsqueda está orientada a personas individuales, parejas o familias sin configuración específica, dispuestas a asumir el compromiso de brindar un espacio de afecto, respeto y acompañamiento.
En este caso, se trata de dos adolescentes —de 13 y 14 años— con intereses y características propias que requieren un entorno que potencie sus capacidades y respete su historia.
Sus intereses y características
Ambas adolescentes comparten una fuerte inclinación por el estudio y las actividades al aire libre.
Una de ellas disfruta especialmente de las actividades manuales, el contacto con la naturaleza y el aprendizaje constante.
La otra se destaca por su responsabilidad, su gusto por el orden, colaborar en el hogar y realizar actividades como patín y caminatas.
Un compromiso que va más allá
Desde el organismo remarcan que quienes se postulen deberán estar dispuestos a:
Ofrecer un entorno familiar de afecto y protección
Acompañar el desarrollo personal de las adolescentes
Respetar su historia de vida y sus procesos
Cómo inscribirse
Las personas interesadas pueden enviar sus datos personales y de contacto a los correos:
El proceso de inscripción estará abierto hasta el 20 de mayo inclusive.
La convocatoria busca ampliar las posibilidades de que ambas adolescentes encuentren un espacio donde crecer, acompañadas y escuchadas. Porque, más allá de los trámites, se trata de construir vínculos y oportunidades.