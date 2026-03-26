El Poder Judicial de Chubut, a través del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Lago Puelo y la Dirección General de Adopciones provincial, lanzó una convocatoria pública destinada a personas y familias interesadas en adoptar o constituirse como referentes afectivos para dos adolescentes.

Convocatoria en Chubut: buscan familias para adoptar o acompañar a dos adolescentes

La iniciativa, que se encuentra vigente desde el 20 de marzo y se extenderá hasta el 20 de mayo de 2026, apunta a garantizar entornos de cuidado, contención y acompañamiento para quienes transitan procesos de adopción.

¿A quiénes está dirigida la convocatoria?

La búsqueda está orientada a personas individuales, parejas o familias sin configuración específica, dispuestas a asumir el compromiso de brindar un espacio de afecto, respeto y acompañamiento.

En este caso, se trata de dos adolescentes —de 13 y 14 años— con intereses y características propias que requieren un entorno que potencie sus capacidades y respete su historia.

Sus intereses y características

Ambas adolescentes comparten una fuerte inclinación por el estudio y las actividades al aire libre.

Una de ellas disfruta especialmente de las actividades manuales, el contacto con la naturaleza y el aprendizaje constante.

La otra se destaca por su responsabilidad, su gusto por el orden, colaborar en el hogar y realizar actividades como patín y caminatas.

Un compromiso que va más allá

Desde el organismo remarcan que quienes se postulen deberán estar dispuestos a:

Ofrecer un entorno familiar de afecto y protección

Acompañar el desarrollo personal de las adolescentes

Respetar su historia de vida y sus procesos

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden enviar sus datos personales y de contacto a los correos:

[email protected]

[email protected]

El proceso de inscripción estará abierto hasta el 20 de mayo inclusive.

La convocatoria busca ampliar las posibilidades de que ambas adolescentes encuentren un espacio donde crecer, acompañadas y escuchadas. Porque, más allá de los trámites, se trata de construir vínculos y oportunidades.