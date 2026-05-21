Buscan familias para adoptar a dos adolescentes en Chubut

La convocatoria fue realizada por el Juzgado de Lago Puelo y la Dirección General de Adopciones. Está dirigida a personas solas o familias dispuestas a brindar contención, afecto y acompañamiento.

El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Lago Puelo junto a la Dirección General de Adopciones de Chubut lanzó una convocatoria pública destinada a personas individuales y/o familias interesadas en adoptar o constituirse como referentes afectivos de dos adolescentes de 13 y 14 años.

La búsqueda apunta a encontrar entornos familiares capaces de ofrecer afecto, protección y acompañamiento, respetando la historia de vida de las adolescentes y fortaleciendo sus recursos personales y emocionales.

Según informaron desde el organismo judicial, quienes asuman el compromiso deberán brindar un espacio de contención y acompañamiento sostenido, favoreciendo el desarrollo integral de las jóvenes.

Una de las adolescentes tiene 13 años y disfruta especialmente de estudiar, realizar actividades manuales y compartir propuestas al aire libre.

La otra joven, de 14 años, se destaca por ser responsable, colaboradora con las tareas del hogar y muy comprometida con el estudio. Además, le gusta practicar patín y caminar al aire libre.

Desde la Dirección General de Adopciones remarcaron la importancia de ampliar las miradas sobre la adopción adolescente y sobre las figuras de referencia afectiva, fundamentales para garantizar acompañamiento emocional y vínculos protectores.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas podrán enviar sus datos personales y de contacto desde el 22 de mayo hasta el 22 de agosto de 2026 inclusive a los siguientes correos electrónicos:

[email protected]

[email protected]

La convocatoria permanece abierta para residentes de cualquier punto de la provincia y del país dispuestos a asumir el compromiso de acompañar y construir un proyecto de vida junto a las adolescentes.