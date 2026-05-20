Centros de Día compartieron encuentro por el 25 de Mayo

La actividad se desarrolló en instalaciones del Centro de Día “Papa Francisco” y contó con la participación de alrededor de 30 personas mayores que asisten diariamente a las propuestas recreativas y comunitarias de dicho espacio y de su similar ubicado en barrio San Martín.

La jornada se llevó adelante en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo y reunió a personas mayores de distintos sectores de la ciudad en una propuesta pensada para compartir, reencontrarse y fortalecer vínculos a través de actividades recreativas y culturales.

Durante el encuentro, se desarrollaron distintas propuestas lúdicas y de integración que culminaron con una guitarreada protagonizada por integrantes de los grupos recreativos, en un ambiente atravesado por la tradición, la participación y el intercambio entre pares. Asimismo, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, junto a la subsecretaria Julieta Miranda, acompañaron la actividad y compartieron la jornada junto a las personas mayores y equipos de trabajo presentes.

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En ese contexto, la directora del Centro de Día de Atención Integral para Personas Mayores “Papa Francisco”, Lorena Yáñez, señaló que “estos encuentros tienen un valor muy importante porque permiten fortalecer la integración, la socialización y el bienestar de las personas mayores, generando espacios de participación y encuentro entre distintos sectores de la ciudad”.

Del mismo modo, manifestó que, en el marco del 25 de Mayo, “compartimos actividades recreativas y culturales que también nos permitieron revalorizar nuestras tradiciones y fortalecer los vínculos comunitarios”.

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Por su parte, la directora del Centro de Día de barrio San Martín, Beatriz Barría, expresó que esta propuesta “forma parte de un proyecto anual que desarrollamos una vez al mes con distintas actividades pensadas para que las personas mayores puedan encontrarse, socializar y fortalecer vínculos”.

“En esta oportunidad, buscamos revalorizar nuestra historia y tradiciones argentinas a través de actividades recreativas y espacios de encuentro, promoviendo el esparcimiento y la integración entre los integrantes de ambos centros de día”, agregó.