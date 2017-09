El Patagónico | Regionales | MALVERSACION - 07 septiembre 2017 Linares pidió la separación del cargo de los subsecretarios denunciados El jefe comunal se refirió a la denuncia realizada por diputados del FpV contra dos subsecretarios provinciales por presunta administración fraudulenta de fondos públicos en la compra de elementos para atender las demandas del temporal que castigó esta ciudad. "Habíamos hecho una denuncia por cosas que dicen que se compraron y no llegaron a Comodoro y nos dijeron cualquier cosa. Ahora vamos a ver cómo evoluciona esta denuncia por sobrecostos", afirmó.

El intendente Carlos Linares se refirió ayer a la denuncia que, por presunta administración fraudulenta de fondos públicos se hizo desde parte del bloque de diputados provinciales del PJ-FpV, contra los subsecretarios de los ministerios de Familia y Coordinación de Gabinete de provincia, Marcelo Suárez y Diego Correa, respectivamente.

En diálogo con Radio Del Mar, el jefe comunal lamentó que "se hayan aprovechado de la emergencia y de la catástrofe de Comodoro para hacer este tipo de maniobras, que son absolutamente cuestionadas. Estábamos y estamos en emergencia, y algunos se ocuparon de quedarse con lo que no les corresponde".

Linares recordó que "en su momento hicimos una denuncia por cosas que dicen que compraron y nunca llegaron a Comodoro. Nos dijeron de todo, que estábamos en campaña y otras barbaridades. El tiempo va demostrando que teníamos razón. Es necesario que de movida se separe del cargo a las personas que, según la denuncia, realizaron estas maniobras", enfatizó.

El titular del Ejecutivo municipal puso como caso testigo la compra de agua mineral a 38,80 pesos, cuando normalmente y como mucho cuesta 18 pesos. "Todo eso, por lo que vimos, es trucho porque además dicen que compraron 1.500 packs de agua en un kiosco. Todos los que tenemos comercio, sabemos que ningún kiosco del país puede tener esa cantidad en stock. Todo trucho", reafirmó.



FONDOS Y TRANSPORTE



En otro tramo de la entrevista, Linares recordó que el municipio "está esperando la transferencia de los segundos 20 millones, de los cinco tramos que se habían acordado, para atender la situación de muchas familias afectadas por el temporal".

En ese tono, el intendente insistió en que "estamos gestionando todos los días, pero no tenemos respuesta alguna. Lo mismo nos está pasando con el tema transporte. El mes pasado se nos aseguró que no iba a haber más problemas en la transferencia de fondos, y sin embargo hoy estamos con un nuevo paro sobre la nuca. Lamentablemente, una vez más, tengo que decir que Comodoro está solo", concluyó.





Fuente: