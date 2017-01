El Patagónico | Regionales | ACUERDO FEDERAL ENERGETICO - 02 enero 2017 Nación quiere sellar con las provincias un Acuerdo Federal Energético La fecha tentativa es el 10 de enero. En ese marco, operadoras y sindicatos dialogan en las mesas de productividad.

Mientras termina uno de los peores años para los petroleros, en el Ministerio de Energía de la Nación se avanza en la elaboración de un acuerdo que fije los objetivos de 2017 en el terreno hidrocarburífero. Todas las provincias participan con sus cuadros técnicos, incluida Chubut, confirmaron a este medio desde la cartera energética nacional.

La fecha que manejan en el ministerio de Juan José Aranguren es el 10 de enero, aunque un primer intento sin éxito fue el 12 de diciembre. Aquella vez el presidente Mauricio Macri hubiera presentado el Acuerdo Federal Energético previo al Día del Petróleo, pero en Comodoro se realizaba una protesta y en Neuquén venían de un paro por despidos en YPF.

La dureza de los sindicatos chubutenses contribuyó a retrasar este acuerdo, puesto que rechazaron cualquier forma de flexibilización laboral. Las mesas de productividad están en el marco de este Acuerdo Federal Energético con el objetivo de reducir los costos operativos por pozo y mejorar la competitividad del sector.

Nación prometió un Barril Criollo a u$s55 para el crudo Medanito y u$s47 para el Escalante, además de subas del precio del combustible, y así ganarse el apoyo de algunos gobernadores. También continuará el plan Gas Plus, que el gobernador Mario Das Neves pide que se extienda a Chubut. Pero significativo es el acuerdo de los gremios con YPF que establece salarios "a producción".

El plan con YPF fija la pauta para el resto de las operadoras: esquemas mensuales de trabajo que incluyen días de suspensión sin goce de haberes. Es por eso que como "trabajan menos, cobran menos", según apuntaron Jorge Ávila y José Llugdar en la conferencia de prensa desarrollada ayer en la sede de los jerárquicos.

La agenda de productividad propuesta generó rechazo de los sindicatos petroleros en Chubut, que de a poco fueron cediendo. De plantear como inaceptable la pérdida de conquistas, primero tuvieron que firmar un plan de stand by para más de 1.000 operarios, una buena parte en Tecpetrol que cobran el 70% del sueldo y luego salarios "a producción" con YPF.

En ese mismo esquema están los 600 trabajadores de Chubut que desempeñaban tareas para YPF en Santa Cruz. Sin embargo, el gremio de Claudio Vidal firmó con la operadora que priorice la mano de obra santacruceña, dejando a esos operarios chubutenses dentro del programa de stand by.

Un tema a discutir es el tiempo de traslado de la ciudad al campo que se paga y se denomina "horas taxi". Las empresas quieren eliminarlo y los petroleros resisten para no afectar los sueldos. El trabajo con viento también está dentro de esta discusión, que en Chubut es más controvertida por las inclemencias permanentes y más en los yacimientos.

Fuente: