El Patagónico | Regionales | LOF CUSHAMEN - 04 agosto 2017 Siguen buscando a un desaparecido La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Río Negro ayer presentó un habeas corpus a favor Santiago Maldonado. El día anterior ya habían denunciado su desaparición ante la Justicia Federal.

El joven visitaba el martes la comunidad Lof en Resistencia, departamento de Cushamen, y fue visto por última vez cuando huía de la represión del personal de Gendarmería Nacional.

Según denunciaron desde la Red de Apoyo a las Comunidades Mapuches en Conflicto, Maldonado, amigo de un lamuen (hermano/a), se quedó a dormir y se encontraba presente en el momento de la represión desatada el martes durante el operativo a cargo de Gendarmería Nacional.

Según denunciaron las organizaciones de derechos humanos, hubo "un despliegue represivo inusitado. Más de 100 agentes, fuertemente armados, dispararon balas contra los miembros de la comunidad, golpearon a niños y mujeres, además de destrozar, quemar sus pertenencias y sus rukas (casas)".

Acusan que desde Buenos Aires viajó a fin de encabezar el procedimiento el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti. Varios de los integrantes de la comunidad vieron a Santiago "correr en el momento en que los gendarmes comenzaron a disparar. Luego, escucharon la voz de un gendarme refiriéndose a una persona que estaba detenida y pudieron observar que se le propinaba golpes a un joven", al que no pudieron identificar desde la distancia.

Después, los integrantes de la comunidad "observaron que una camioneta de Gendarmería se retiró por la ruta camino a Esquel". Desde aquel momento no se ha podido dar con el paradero de Santiago, quien vive en El Bolsón. La comunidad realizó rastrillajes en el territorio, preguntó en dependencias policiales y de Gendarmería sin obtener ninguna información sobre Maldonado.



DUFOUR INTERCEDE POR JONES HUALA



En este contexto, la diputada provincial del Frente para la Victoria, Gabriela Dufour, puso en duda ayer que la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) haya sido autora de los atentados que se les atribuyen en El Maitén. Además, reclamó la libertad del líder Facundo Jones Huala, que tiene pedido de extradición de Chile.

Según Dufour “los hechos no están comprobados”, y cuestionó que “Jones Huala está detenido ilegalmente”. La legisladora aseguró que habló personalmente con el juez federal de Esquel, Guido Otranto, y "es muy llamativo que de todos los lugares que se han quemado y que se han hecho las denuncias, en ninguna de ellas se ha avanzado en la investigación”.

La diputada deslizó que los incidentes "podrían haber sido simulados" y acusó al ministro de Gobierno, Pablo Durán, quien “manda las órdenes que pareciera se dedica a proteger los bienes de algunos grupos, y no da garantías de seguridad a la ciudadanía completa. Me resulta muy sospechoso que justo en los momentos que suceden estas cosas las cámaras de seguridad no funcionan, las investigaciones no tienen pruebas”, insistió.

