500 personas y amplio despliegue áereo contra un fuego que no se apaga

Ya se afectó una superficie total de más de 45 mil hectáreas de bosque nativo e implantado, matorrales y pastizales.

El Gobierno del Chubut continúa con un amplio despliegue de recursos humanos y operativos para hacer frente a los incendios forestales registrados en diversas zonas de la Cordillera provincial. El dispositivo involucra a más de 500 personas, entre brigadistas, bomberos, personal de apoyo y de logística, y una importante cantidad de medios aéreos distribuidos en los distintos sectores afectados.

Los trabajos llevados adelante se enfocan en la zona conocida como “Primera Cantera” y en el Parque Nacional Los Alerces. En ambos frentes, están siendo utilizados aviones hidrantes, anfibios y observadores, helicópteros con helibalde y maquinaria pesada (motoniveladoras, topadoras y cargadoras), así como autobombas, camiones cisterna y alrededor de 60 camionetas, entre otros recursos.

Durante la jornada de este lunes, en la zona de la Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand, no se registraron reactivaciones, mientras que en el sector de Pinar de Geréz, el personal trabajó con herramientas manuales y equipos de agua, y el incremento en la intensidad del viento provocó una fuerte reactivación en la cabeza (cañadón de Eco Aldea) y generación de focos secundarios.

Cabe señalar que dentro del Pinar se realizó un ataque directo con equipos de agua y herramientas manuales, debido a que no presentaba propagación aérea facilitando las tareas de combate. En esta zona, y debido a la reactivación, las brigadas se enfocaron en la defensa de dos viviendas de la Eco Aldea, impidiendo que sean afectadas.

imagen

Por otra parte, el sector Villarino no registró reactivaciones importantes. En la zona del morro se trabajó con herramientas manuales construyendo líneas cortafuegos, desde la zona alta hasta la base. Una máquina cargadora efectuó apertura de fajas, rodeando y conteniendo puntos calientes. En el sector de Goya, las brigadas trabajaron con herramientas manuales, ensanchando fajas y rodeando puntos calientes.

Este martes, en tanto, personal de Base Cholila y Neuquén trabajan en el sector del cañadón de la Eco Aldea con equipos de agua. Además, se realizan recorridas fuera del perímetro para detectar focos secundarios en la zona del pinar de Geréz; y dos autobombas y un unimog realizan enfriamientos continuos en la zona baja del morro y áreas cercanas.

De acuerdo a lo informado por el Comando Unificado, se estima que la superficie afectada alcanza las 16.765 hectáreas.

PUERTO PATRIADA Y “TINELLI”

En la zona conocida como “Primera Cantera” en Puerto Patriada, la Secretaría de Bosques provincial continúa al frente de las tareas de combate del siniestro detectado el pasado lunes 5 de enero. Se estiman que son 28.577 las hectáreas afectadas.

Según se reveló en el informe técnico y operativo, el lunes personal de las Bases de Epuyén y El Maitén realizó recorridos para detección de puntos calientes en la zona de La Burrada y Km 6 de El Coihue, desarrollando trabajos con herramientas manuales y enfriamientos con equipos de agua.

En el sector conocido como “Tinelli”, el personal trabajó sobre focos secundarios en una zona de ñirantal, realizando construcción de líneas y tareas de enfriamiento en los lugares donde se pudo desplegar los equipos de agua. En la zona de El Retamal, se abordaron los focos activos con herramientas manuales y equipos de agua, mientras que la maquinaria pesada realizó apertura de fajas y se contó con el apoyo de cisternas y autobombas para garantizar el abastecimiento continuo de agua.

Este martes se mantendrá el uso de cisternas, autobombas y equipos de agua para mantener los enfriamientos en la zona, y los medios aéreos operaran a requerimiento del personal de línea dependiendo de la visibilidad.