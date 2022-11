A las 18 cortan el agua en el centro y en la zona sur

Los cortes comenzarán este viernes, desde las 18 y por 24 horas, en la Zona Sur y Central. Del mismo modo, el sábado, desde las 18 y también por 24 horas, será en Zona Norte.

La próxima semana no hay cortes previstos, ya que se procura no afectar el dictado de clases, pero el martes 15 de noviembre sí tendrá lugar un nuevo corte general de agua en toda la ciudad, desde las 18 y por un lapso de 24 horas, dado que un corte solo por semana no alcanzará para recuperar las reservas.

Por otro lado, durante diciembre, enero, febrero y marzo, la interrupción del suministro de agua potable será los miércoles, desde las 18 y por 24 horas en la Zona Sur y Central. Y los jueves, desde las 18 y por 24 horas será en Zona Norte. En el caso de los domingos, el corte será en todo Comodoro desde las 18 y por 24 horas.

Además, como cada año, se solicita a toda la comunidad el uso responsable del servicio de agua, para que los cortes sean menos extensos y con menor frecuencia.

En ese marco, el jefe del departamento de Saneamiento de la SCPL, Matías Acuña, advirtió que, “en caso de que las condiciones climáticas u otra situación excepcional y de fuerza mayor lo requieran -como las altas temperaturas-, se podrá modificar el cronograma o adicionar tiempo a los cortes como último recurso”.