A Scaloni no le hacen efecto las pastillas para dormir

Lionel Scaloni reveló cuál es el motivo por el que toma pastillas desde hace varios años. El DT que se consagró campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022 habló con un importante medio español en medio de su estadía en Europa antes de volver a Argentina, se refirió a varios temas y hubo uno que llamó mucho la atención. El origen de esto se remonta a cuando el estratega mundialista se desempeñaba como futbolista en uno de los clubes del mencionado país.

Desde 1998 y hasta 2005 de manera interrumpida, el hacedor de la "Scaloneta" vistió los colores del Deportivo La Coruña, institución en donde es muy querido. De hecho, entre el 2000 y el 2002 ganó cuatro títulos (Liga, dos Supercopas y una Copa del Rey). Sin embargo, un miedo se apoderó de él a medida que jugaba en el "Depor" y lo mantiene hasta hoy en día. Esto lo llevó a tomar una decisión que cambió su vida para el futuro y lo contó en el ciclo El partidazo de Cope.

Cuando el periodista Juanma Castaño le consultó acerca de su temor a volar, Scaloni no dudó y aseguró: "Le tengo terror. Siempre estoy pendiente. Encima la pastilla para dormir tampoco me hace bien. No me duermo. Me hace efecto contrario arriba del avión. Es de la época de La Coruña, donde siempre hay mal tiempo. Volaba en cabina y lo pedía porque me tranquilizaba más en vuelos chárter. Pero claro, en vuelo regular no podés ir en cabina. Me tranquiliza bastante".

Esta afirmación por parte del entrenador se debió a que en la charla contó acerca de las veces que vino a nuestro país tiempo antes de consagrarse campeón. Es que el técnico de la "Albiceleste" vive en España, pero tuvo que volver por los encuentros que dirigió al elenco nacional: "He ido un montón para Argentina cuando los partidos se empezaron a comprimir, así que he ido un montón. Cada dos meses o tres íbamos y nos quedábamos".