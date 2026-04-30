La CAI tuvo jornada de captación junto a Defensa y Justicia

Este miércoles, la Comisión de Actividades Infantiles recibió en Comodoro Rivadavia a Matías Campolongo, responsable del Area de Captación Nacional, y a Lucas Domenech, integrante del equipo de captación oficial del Club Defensa y Justicia.
Durante la jornada, los representantes del “Halcón” observaron jugadores de la entidad “azzurra” y del Club Huracán de Comodoro en distintos escenarios de la ciudad.
Por la mañana, la actividad se desarrolló en el Complejo La Mata con categorías 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015.
Mientras que, por la tarde la jornada continuó en el estadio Domingo Perea del Club Laprida, donde participaron futbolistas desde la categoría 2014 hasta 2009.
Las pruebas permitieron evaluar y realizar seguimiento de jóvenes talentos con vistas a futuras oportunidades deportivas dentro de la institución de Florencio Varela del Gran Buenos Aires.
Actualmente, en Defensa y Justicia continúan su formación Juan Romero, Ezequiel Sandoval y Benjamín Betancour, jugadores con paso por el semillero de la CAI y nacidos en Villa Regina, provincia de Río Negro.
“Agradecemos al cuerpo técnico y a la dirigencia de Defensa y Justicia, especialmente a su presidente Diego Lemme, por seguir fortaleciendo este vínculo de trabajo conjunto y proyección para nuestros futbolistas”, destacaron desde la CAI.