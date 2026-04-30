La actividad se realizó este miércoles por la mañana en el Complejo La Mata, mientras que en la tarde, se continuó en el estadio Domingo Perea del club Laprida.

La CAI tuvo jornada de captación junto a Defensa y Justicia

Este miércoles, la Comisión de Actividades Infantiles recibió en Comodoro Rivadavia a Matías Campolongo, responsable del Area de Captación Nacional, y a Lucas Domenech, integrante del equipo de captación oficial del Club Defensa y Justicia.

Durante la jornada, los representantes del “Halcón” observaron jugadores de la entidad “azzurra” y del Club Huracán de Comodoro en distintos escenarios de la ciudad.

Por la mañana, la actividad se desarrolló en el Complejo La Mata con categorías 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015.

Mientras que, por la tarde la jornada continuó en el estadio Domingo Perea del Club Laprida, donde participaron futbolistas desde la categoría 2014 hasta 2009.

Las pruebas permitieron evaluar y realizar seguimiento de jóvenes talentos con vistas a futuras oportunidades deportivas dentro de la institución de Florencio Varela del Gran Buenos Aires.

Actualmente, en Defensa y Justicia continúan su formación Juan Romero, Ezequiel Sandoval y Benjamín Betancour, jugadores con paso por el semillero de la CAI y nacidos en Villa Regina, provincia de Río Negro.

“Agradecemos al cuerpo técnico y a la dirigencia de Defensa y Justicia, especialmente a su presidente Diego Lemme, por seguir fortaleciendo este vínculo de trabajo conjunto y proyección para nuestros futbolistas”, destacaron desde la CAI.