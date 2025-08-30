Abelardos recibió la mención "Cerro Chenque"

El Concejo Deliberante y la Secretaría de Cultura entregaron la mención Cerro Chenque. También recibirán una declaratoria de interés cultural.

La iniciativa que se concretó este viernes en instalaciones del Centro Cultural tuvo como objetivo rendir reconocimiento a una de las agrupaciones musicales más queridas y representativas de nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia: la banda Abelardos.

En el marco de la entrega de la distinción municipal honorífica “Cerro Chenque”, se celebró la trayectoria de una banda que, desde sus orígenes en el año 1998 en el barrio 30 de Octubre, hasta la actualidad, ha sabido dejar huella en la historia cultural de nuestra comunidad, motivo por el cual se declarará próximamente de Interés Cultural.

En dicho contexto, la titular de la cartera de Cultura, Liliana Peralta, manifestó que “el reconocimiento que hoy se entrega a Abelardos se fundamenta en su valioso aporte a la difusión de la música local y regional, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural patagónica”.

Asimismo, Peralta remarcó el trabajo del periodista y comunicador Matías English, “quien aporta entrevistas en testimonios vivos de diferentes actores sociales”.

Por otro lado, Peralta puso énfasis en el rol de Sebastián Acosta como hacedor cultural y destacó la capacidad de liderazgo en un proyecto de 25 años que no es cosa menor. “Hay Abelardos para rato porque trasciende musicalmente y porque sigue siendo la banda de la gente”.

A su turno, el concejal Ariel Montenegro destacó la importancia que tienen los hacedores culturales para la sociedad. En esa línea comentó que “cuando Seba (Acosta) vino al Concejo, me dijo que quería armar esto y no lo dudé. Es un orgullo poder hacerlo a pesar de que él no está porque la música trasciende a las personas y eso es Abelardos: música”.

Es importante destacar el acompañamiento de la Secretaría de Cultura que apoyó desde su gestión cada objetivo que el grupo se propuso, reforzando así el compromiso del Estado con el crecimiento y la visibilización de las y los artistas de nuestra ciudad.