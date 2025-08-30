Patria Grande festejó el Día de las Infancias

La celebración, organizada por la red barrial, con el apoyo de la Municipalidad, contó con la participación de una gran cantidad de niños y jóvenes que se acercaron para pasar una tarde diferente con juegos, espectáculos musicales y un compartir.

El espacio socio-cultural Patria Grande, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, celebró este sábado el Día de las Infancias. Allí estuvo presente el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, y la subsecretaria Julieta Miranda.

Patria Grande fue inaugurado el 12 de enero de 2019 y realiza diferentes propuestas culturales, lúdicas, recreativas y educativas para los chicos del barrio San Cayetano y sus alrededores. En la actualidad, asisten más de 80 niños y adolescentes que participan en cada actividad.

Al respecto, el secretario Rivas expresó: "estamos felices de participar del cierre de agosto con el Mes de las infancias. Como siempre decimos, Patria Grande en el barrio San Cayetano es un lugar emblemático donde siempre acompañamos desde la gestión. Resaltamos el trabajo que hace todo el equipo encabezado por Emilse Otermi en todo este sector de Comodoro, que requiere mucho la presencia del Estado municipal".

"Es una jornada de juegos, mucho compartir y escucha, recreación. Patria Grande tiene esa particularidad, como el resto de los espacios que acompañamos desde nuestra Secretaría. Agradecemos también a los estudiantes de las tecnicaturas de la Universidad que nos acompañan, y sabemos que en el futuro estarán formando parte de esta estructura sumando desde el lado profesional y trabajando por nuestra ciudad", agregó.

Respecto a los festejos, Emilse Otermi, directora del espacio socio-cultural, indicó: "el objetivo era poder reivindicar el derecho a los juegos para los niños y niñas que asisten habitualmente a nuestro espacio, y trabajando con otras instituciones que nos ayudaron a generar un evento recreativo. Ellos son integrantes de la cátedra de Trabajo Social comunitario de la UNPSJB y jóvenes de la tecnicatura en Deporte Social del Instituto Superior de Formación Docente 810".

"Realizamos una jornada que inició con un compartir y con diversos juegos lúdicos. Agradecemos el acompañamiento de la Secretaria de Desarrollo Humano y Familia que siempre nos respalda con cada evento que llevamos adelante y lo hacen posible. También tuvimos espectáculo musical, juegos y regalos que conseguimos a través de la Secretaría de Cultura y Comodoro Turismo", manifestó.

El espacio socio-cultural surgió como una necesidad de brindar cuidados y contención a los niños, adolescentes y familias que viven en la zona. Los asistentes concurren a diario a distintos talleres y actividades que surgen del análisis de las necesidades que los mismos participantes requieren. Por ello, se generan espacios de encuentro y recreación.