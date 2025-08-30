Separaron a los policías que molieron a palos a un músico

La víctima volvió a hablar de la paliza que sufrió y de su temor a perder la vista de un ojo.

El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de Santa Cruz resolvieron apartar de sus funciones e iniciarles un sumario administrativo a los dos efectivos que protagonizaron la brutal agresión contra Ariel Carrizo, reconocido músico de Pico Truncado. La medida se adoptó tras la masiva repercusión del caso que conmocionó a la provincia vecina.

En declaraciones a Radio LU12 AM680 de Río Gallegos, la víctima del ataque volvió a referirse al dramático episodio ocurrido en la madrugada del sábado 23 de agosto. El artista, ganador de un Pre Cosquín y de reconocida trayectoria, confesó que tiene "mucho miedo" por las secuelas del episodio.

"Psicológicamente estoy totalmente destruido, con mucho miedo y paranoia todo el tiempo en cuanto a la Policía, llevándola como puedo", expresó Carrizo durante la entrevista radial.

El músico volvía junto con su hermano en auto de una presentación en Las Heras cuando se produjo el violento incidente. Ya en su relato inicial en las redes sociales admitió que se asustó y quiso evitar un control de alcoholemia, lo que desencadenó una reacción desmedida por parte de los uniformados que casi le cuesta la visión de su ojo izquierdo.

Carrizo logró abrir recién este miércoles el ojo más comprometido, aunque los médicos le advirtieron que aún aguardan un diagnóstico definitivo sobre las posibles secuelas permanentes. A una semana del hecho, el temor por perder la vista persiste.

“LA INTENCION FUE MATARME”

"Cuando me hicieron señas para que frenara, me tiraron algo al auto. Sentí un golpe fuerte, me dio miedo y dije 'acá nos matan a trompadas' y seguí derecho. Quise abandonar el vehículo… e irme caminando… hice un metro… no veía nada, solo un 10%. No sabía qué pasó", relató sobre los momentos previos a la agresión.

El artista describió que todos los golpes fueron dirigidos a su cabeza y sostiene que el ataque tuvo características de extrema violencia. "La intención fue matarme. A patadas o con el arma, no sé porque no recuerdo nada", declaró.

Carrizo también se quejó de la manera en que procedió el resto del personal policial de la Comisaría Segunda tras el episodio.

"Me tuvieron detenido seis horas sin dejarme hablar ni tomar agua. Nada. A mi hermano lo redujeron y se lo llevaron enseguida en la caja de la camioneta, como si fuese un cordero", detalló.

Pese a la separación de los dos efectivos involucrados, la víctima consideró insuficientes las medidas adoptadas.

"Que me vengan a pedir disculpas y decirme que desafectan a estas dos personas no es la solución. Hay que meterlos presos a estos dos policías. Eran un montón de policías en la Comisaría Segunda que veían todo, mi estado de salud y nadie dijo nada. Fueron cómplices", cuestionó.

Una de las principales preocupaciones de Carrizo se centra en la calificación legal del hecho. "El jueves fui a la Fiscalía y me dijeron que lo están tramitando como lesiones leves. Y no fue así. Estoy cada vez más asustado", lamentó durante la entrevista radial.

El músico reconoció el apoyo recibido de la comunidad tras viralizarse su testimonio en redes sociales. "La trayectoria que tengo como músico me llevó a conocer gente, y gracias a todas estas personas que conozco, me han ayudado y se viralizó el caso, repudiando todo esto. Estoy más que agradecido con todos", expresó.

Este caso, efectivamente, generó múltiples reacciones de apoyo y de indignación, y se dio poco después de una situación similar que ya había tenido fuerte repercusión en Santa Cruz, cuando se difundió un video que mostraba a varios policías golpeando a un joven detenido en Río Gallegos. Ambos episodios han puesto en el centro del debate la actuación de las fuerzas de seguridad provinciales.