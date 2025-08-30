Flybondi dejará de volar a Comodoro a fines de octubre

La empresa comunicó que ya notificó a los clientes que tienen vuelos después de esa fecha, dando alternativas para el reintegro del dinero.

La empresa de vuelos low cost Flybondi informó en un comunicado que discontinuará su ruta Buenos Aires–Comodoro Rivadavia hasta nuevo aviso. El trazado estará operativo hasta el 30 de octubre inclusive.

A la vez se comunicó que todos los pasajeros con tickets posteriores a esa fecha ya fueron notificados de este cambio y la aerolínea les ofreció diferentes alternativas: desde solicitar un voucher por el valor abonado del pasaje, válido para nuevas compras hacia cualquier destino y transferible a otro pasajero, o bien solicitar el reembolso del boleto.

La low cost, que ha tenido múltiples dificultades en la Patagonia, conecta en la actualidad a la provincia de Chubut desde 2019, y por el momento continuará volando a la ciudad de Puerto Madryn. Desde el inicio de sus operaciones en Argentina hace más de 7 años, Flybondi une actualmente más del 70% de las provincias del país y ofrece rutas internacionales a Brasil y Paraguay.