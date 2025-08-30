El exfutbolista de Boca recuperó sus pertenencias tras un operativo policial y la Justicia ordenó al sospechoso abandonar el lugar.

Le robó a Chicho Serna y lo echaron de Villa La Angostura

El robo al exfutbolista de Boca, Mauricio “Chicho” Serna, en Villa La Angostura, terminó con una decisión judicial poco común: el acusado, identificado como R. L., deberá abandonar la ciudad y no podrá regresar sin autorización durante dos meses.

La medida fue dispuesta por el juez de garantías Ignacio Pombo, quien avaló la imputación por robo y encubrimiento presentada por el asistente letrado Federico Gayós. Además, el magistrado ordenó que el sospechoso se presente semanalmente en una comisaría de Bariloche, donde reside, para mantener un control sobre sus movimientos.

El hecho ocurrió el 27 de agosto, entre las 18:30 y las 19:00, en la esquina de Las Mutisias y Las Fucsias, pleno centro de Villa La Angostura. Serna había salido a cenar con su esposa y un amigo, y dejó su Nissan V-Drive estacionado en la calle.

Mientras el exjugador disfrutaba de la tarde, un hombre con mochila se sentó en el cordón de la vereda, simuló esperar a alguien y, en cuestión de segundos, rompió el vidrio del auto y se llevó varios bolsos con efectos personales. Toda la secuencia quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales.

Un comerciante de la zona, testigo del robo, avisó de inmediato a la Comisaría 28. Cuando Serna salió del restaurante, alertado porque había estacionado en contramano, se encontró con los policías rodeando su vehículo.

El comisario Marcos Oviedo detalló que al exfutbolista le sustrajeron un iPhone, maquillajes, bijouterie y cadenas de plata y oro. Gracias al aporte de un vecino y al análisis de las cámaras de seguridad, la policía identificó rápidamente al sospechoso, conocido en la zona por hechos similares.

Horas después, los efectivos lo interceptaron cerca de su domicilio y recuperaron todos los objetos robados. Serna agradeció la rápida respuesta policial y posó sonriente en una foto institucional tras recuperar sus pertenencias.

La fiscalía también sumó una acusación por encubrimiento: el 29 de julio, el ladrón fue visto caminando con ropa y una mochila robadas de una casa días antes. Un policía reconoció las prendas y lo denunció.

Por todo esto, el Ministerio Público Fiscal pidió que R. L. fuera obligado a dejar Villa La Angostura en 48 horas y se le prohibiera el ingreso por dos meses, una medida cautelar poco habitual en la provincia de Neuquén.

El exfutbolista ya recuperó sus pertenencias, pero la investigación sigue en curso y el acusado deberá rendir cuentas ante la Justicia desde Bariloche.