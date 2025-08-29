Saltó un paredón para entrar a robar

Tras la alerta de la dueña de casa, el ladrón fue reducido por policías. Sucedió en el barrio Ceferino.

A las 13:15 de este viernes un hombre fue detenido por ingresar a un patio con fines de robo. Sucedió en la calle Florencio Sánchez del barrio Ceferino Namuncurá.

Según el reporte policial de la Seccional Cuarta, una mujer llamó al Centro de Monitoreo para alertar que un desconocido había saltado el paredón de su propiedad y se hallaba en el patio.

Cuando el patrullero de la Seccional Cuarta llegó al lugar, el sospechoso ya había sido reducido por dos efectivos de la División Policial de Investigaciones.

La damnificada constató que no había ningún faltante en su propiedad. De todos modos, radicó la denuncia por el ingreso sin autorización a su vivienda.

El aprehendido fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la Justicia Penal de Comodoro Rivadavia.