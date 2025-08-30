Un hombre de 35 años fue aprehendido luego de ser sorprendido mientras forcejeaba con el propietario de un domicilio en la calle Rawson.

Resistió a golpes el ingreso de un extraño a su vivienda

Un procedimiento policial se llevó adelante la noche del viernes en el barrio Centro de Comodoro Rivadavia, cuando personal de la Seccional Primera que realizaba patrullajes preventivos advirtió a dos hombres forcejeando sobre la calle Rawson.

Al intervenir para separar a las partes, uno de los involucrados denunció que el otro individuo había ingresado sin autorización a su vivienda y que no lo conocía.

Ante la situación, los efectivos detuvieron al sospechoso, identificado como D.J.J., de 35 años, quien fue trasladado a la comisaría a disposición de la Justicia.