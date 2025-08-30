El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Policiales
  2.  |  INSEGURIDAD
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Resistió a golpes el ingreso de un extraño a su vivienda

Un hombre de 35 años fue aprehendido luego de ser sorprendido mientras forcejeaba con el propietario de un domicilio en la calle Rawson.

Un procedimiento policial se llevó adelante la noche del viernes en el barrio Centro de Comodoro Rivadavia, cuando personal de la Seccional Primera que realizaba patrullajes preventivos advirtió a dos hombres forcejeando sobre la calle Rawson.

Al intervenir para separar a las partes, uno de los involucrados denunció que el otro individuo había ingresado sin autorización a su vivienda y que no lo conocía.

Ante la situación, los efectivos detuvieron al sospechoso, identificado como D.J.J., de 35 años, quien fue trasladado a la comisaría a disposición de la Justicia.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico